In Deutschland und den anderen 26 EU-Staaten sind neue Regeln für umweltfreundlichere und sicherere Batterien in Kraft getreten. Wie die Europäische Kommission am Donnerstag mitteilte, sehen sie unter anderem Vorgaben für das Recycling von Batterien vor.

Die Kommission erklärt: „Batterien sind eine Schlüsseltechnologie, um den ökologischen Wandel voranzutreiben, nachhaltige Mobilität zu fördern und bis 2050 zur Klimaneutralität beizutragen.“ Auch E-Fahrzeuge sind von den neuen Regeln betroffen.

Batterien sollen besser recycelt werden

So muss spätestens bis zum 31. Dezember 2025 eine Aufbereitung und Wiederverwendung von 75 Prozent des durchschnittlichen Gewichts von Blei-Säure-Batterien sichergestellt werden. Bei Lithium-Batterien sollen es 65 Prozent sein und bei Nickel-Cadmium-Batterien 80 Prozent. Noch strengere Vorgaben müssen dann bis Ende 2027 beziehungsweise bis Ende 2030 umgesetzt werden.

Weiterhin sollen Unternehmen die Risiken in der Beschaffung von Rohstoffen für Batterien kennen und versuchen zu minimieren. Dies könnte ein Schritt der EU sein, um gefährliche Abhängigkeiten in einer sehr wichtigen Branche zu verringern.

Handy, Laptop und Kameras: Können Akkus bald einfach ausgetauscht werden? Symbolfoto: dpa/kyodo

Sind Handy-Akkus bald selbst austauschbar?

Zudem regelt die neue Batterieverordnung, dass Akkus in zahlreichen Geräten wie Handys und Laptops künftig von Verbrauchern selbst austauschbar sein müssen. Diese neue Vorgabe gilt ab dem 18. Februar 2027 und soll dazu beitragen, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und Abfall zu verringern.

Der Austausch von Akkus in Handys, Laptops oder Kopfhörern soll mit handelsüblichen Werkzeugen möglich sein, sodass Verbraucher künftig dafür keine Werkstatt mehr aufsuchen müssen.

Unternehmen wie Samsung hatten zuvor vor diesem Schritt gewarnt, da spezielle Geräte für die EU und Deutschland entwickelt werden müssten. Diese Geräte könnten „klobiger“ werden, wie „Heise“ berichtete.

Batterien werden wichtiger

Hintergrund der neuen Regeln ist unter anderem die große Nachfrage nach Batterien wegen der Elektrifizierung des Verkehrs. Nach Angaben der EU-Kommission wird erwartet, dass die Nachfrage bis 2030 weltweit um das 14-fache steigen wird, wobei 17 Prozent dieser Nachfrage auf die EU entfallen könnten.

Die jetzt in Kraft getretene Batterieverordnung war auf Grundlage eines Vorschlags der Kommission erarbeitet und im Juli von den EU-Staaten final beschlossen worden. Sie regelt den gesamten Lebenszyklus von Batterien. Es ist das erste Mal, dass ein Produkt von der Materialbeschaffung bis hin zur Entsorgung in diesem Maße reguliert wird.