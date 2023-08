ANZEIGE // Der bekannte Meteorstrom lässt es am nächtlichen Himmelszelt zu einem wahren Sternschnuppenregen kommen. Bis zu geschätzt 100 Sternschnuppen pro Stunde tanzen vom Firmament zur Erde herunter und berühren damit nicht nur das Herz von echten RomantikerInnen. Auch AstronomInnen sind immer wieder begeistert von diesem magisch wirkenden galaktischen Ereignis. Für Nachtschwärmer lohnt es sich somit in besagten Sommernächten, Ihren Blick nach oben zu richten. Wer Glück hat und eine oder gleich mehrere der heißbegehrten Sternschnuppen erblickt, darf sich bei geschlossenen Augen bekanntlich etwas wünschen.

Verraten darf man den gedachten Herzenswunsch aber auf keinen Fall, sonst geht er wahrscheinlich nicht in Erfüllung. Wann das Anliegen an die erblickte Sternschnuppe von den Himmelsmächten erhört wird, konnte bisher noch niemand vorhersagen.

Augen auf für den sensationellen, nächtliche Sternschnuppen-Auftritt

Nun fragt man sich sicher, ab welcher Uhrzeit man mit dem Liebsten bzw. mit der Liebsten am 12.08. bei guten Bedingungen den Sternschnuppenzauber bewundern darf? Die Frage ist nicht ganz unberechtigt, hängt doch das Erblicken der Sternschnuppen von Wetterbedingungen und von der Dunkelheit ab. Bedecken beispielsweise zu viele Wolken das nächtliche Firmament, kann es sein, dass Paare aus diesem Grund keine einzige Sternschnuppe mit Ihren Augen erhaschen können. Und nachtdunkel sollte es bitteschön auch sein, ansonsten geht das kurze Aufglühen der Sternschnuppen im Lichtermeer der Umgebung unter.

Gute Wetterbedingungen machen die Suche nach den Sternschnuppen leichter - möglichst dunkel und wolkenlos sollte es sein. Foto: iStockphoto Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Hier drei wertvolle Tipps für die Sternschnuppennacht zu zweit:

Im August geht die Sonne etwa um 21 Uhr schlafen. Gegen halb zwölf Uhr sollte es dann stockdunkel sein. Am besten fahren Paare mit ihrer großen Liebe auf zu einem offenen Feld oder zu einer offenen Wiese in der Umgebung. Eine kuschelige Wolldecke, auf welcher beide Platz nehmen können, sollte auch mitgenommen werden.

Bis der erste himmlische Glücksbote sich blicken lässt, kann man sich gegenseitig über die eigenen Wünsche austauschen. Wichtig: Der final geäußerte Wunsch darf weder laut vorgetragen, noch im Nachhinein verraten werden.

Der final geäußerte Wunsch darf weder laut vorgetragen, noch im Nachhinein verraten werden. Immer wieder kommt die Frage auf: Darf man auch mehrere Wünsche in der Perseiden-Nacht äußern? Die Antwort: Ja, natürlich darf mit jeder gesichteten Sternschnuppe ein neuer Wunsch still geäußert werden.

Möglicherweise gehört man selbst zu den glücklichen Paaren, welche am 12.08. tatsächlich fünf oder mehr Sternschnuppen sichten. Sicher gibt es viele gemeinsame Zukunftswünsche, welche in der Sternschnuppennacht ihren besonderen Auftritt haben. Wir wünschen eine super romantische Sternschnuppennacht mit ganz viel Liebesglück. Mögen alle geheimen Wünsche in der Perseiden-Nacht wahr werden!