Pfeffer in allen Sorten Schwarz, rot, bunt – und lang: Eine gepfefferte Gewürzkunde Von Lorena Simmel, dpa | 11.02.2023

Kein Gewürz ist in Deutschland beliebter als Pfeffer. Er gehört auf jedes Steak, in Suppen und darf selbst in der Bäckerei nicht fehlen. Welcher Sorten Pfeffer wozu passt, erklären Gewürzexperten.