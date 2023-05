ANZEIGE // Familie Clausen ist schon seit langem eine echte Größe in Husby. Von 1965 bis 1994 betrieb das Ehepaar Lorenzen den damaligen Dorfladen, später übernahmen Tocher Birte und ihr Mann Volker Clausen das Ruder. Obwohl der Supermarkt nah & frisch Clausen inzwischen zur Unternehmensgruppe Bartels-Langness gehört, hat er sich den Charakter eines Dorfladens erhalten – mit der großen und vielfältigen Auswahl eines modernen Supermarktes. Nun feiert der Frischemarkt am 26.05. sein zehnjähriges Bestehen und veranstaltet zur Feier des Tages ein Regionalfest mit Lieferanten aus der Umgebung.

An Ständen der Produzenten können Kunden an diesem Tag regionale Spezialitäten verkosten und natürlich auch käuflich erwerben: Vor Ort sein werden die Alte Kaffeerösterei Flensburg, der Hofladen Tastrupfeld, der Spargelhof Freienwill und die Meyn Hof Molkerei. Als besonderes Highlight ist am Samstag, 27.05. zudem ein Spanferkelverkauf der Fleischerei Bruhn aus Niesgrau geplant. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Schon ab dem 22.05. gibt es für die ganze Woche zahlreiche Jubiläumsangebote aus allen Sortimenten.

Das Team von Clausens Frischemarkt freut sich, am 26.05. die Kundschaft zum Regionalfest begrüßen zu dürfen. Foto: nah & frisch Clausen

Regionalität und Nachhaltigkeit in allen Bereichen

Der Fokus auf Regionalität ist nicht nur zum Jubiläum, sondern auch im Alltag zentral für Inhaber Volker Clausen:

„Wir arbeiten mit über 30 verschiedenen regionalen Lieferanten zusammen, von denen viele aus einem Umkreis von 10 Kilometern um Husby kommen.“ Volker Clausen Inhaber nah & frisch Volker Clausen e.K.

Neben dem regionalen und Bio-Sortiment ist es Clausens auch ein Anliegen, Verpackungsmüll zu reduzieren: Neben Obst und Gemüse erhält man hier so auch zahlreiche Getreide, Nüsse oder getrocknete Hülsenfrüchte unverpackt, und Plastiktüten gibt es nur noch an der Fleischtheke – deren Sortiment übrigens zu einem guten Anteil von der Fleischerei Bruhn aus Niesgrau stammt. Und selbst beim Marktgebäude wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Inhaber Volker Clausen erklärt stolz: „Wir haben ein Heizsystem installiert, das die Abwärme unserer Kühltheken für die Beheizung des Marktes nutzt. So brauchen wir weder Öl noch Gas und können, verglichen mit unseren alten Marktflächen im Ortskern, 42 Prozent Energie pro Quadratmeter einsparen.“

Der Fokus auf Nachhaltigkeit scheint nicht nur bei den Kunden, sondern auch beim Team gut anzukommen: Eine Fluktuation ist hier kaum vorhanden, die meisten der insgesamt 43 Mitarbeiter sind schon seit vielen Jahren hier tätig – und kennen das Angebot des Marktes dementsprechend wie ihre Westentasche. „Meine langjährigste Mitarbeiterin hat 1986 ihre Lehre bei uns im Markt begonnen und ist uns bis heute treu geblieben“, freut sich Volker Clausen.

Bevor Clausens Frischemarkt am jetzigen Standort an der Flensburger Straße eröffnet wurde, war Familie Clausen bereits mit einem Spar- und Edeka-Markt im Ortskern in Husby ansässig. Foto: nah & frisch Clausen

Neuerung ab Mai: Der digitale Handzettel

Doch auch vor dem Einschlagen neuer Wege fürchtet sich Familie Clausen nicht: So wurde zu Anfang Mai die Verteilung des seit langen Jahren beliebten gedruckten Handzettels mit den Angeboten der Woche eingestellt – die gedruckte Version ist nun noch vor Ort erhältlich, zudem wird eine digitale Version per Newsletter an die Kunden versandt. Volker Clausen konstatiert:

„Einige unserer Stammkunden waren natürlich erst einmal kritisch, aber insgesamt wird der digitale Handzettel sehr gut angenommen. Dadurch sparen wir eine Menge Kosten und Papier ein, was unseren Markt wieder ein Stück umweltfreundlicher macht. “ Volker Clausen

Der digitale Handzettel mit den Angeboten der Woche wird nach Anmeldung zum Newsletter wöchentlich am Sonntagabend versandt. Informationen zum täglich wechselnden Mittagstisch gibt es hier auf der Webseite von nah & frisch Clausen.

Insgesamt blickt Volker Clausen mit Stolz auf die letzten zehn Jahre seines Geschäfts zurück und mit Zuversicht in die Zukunft – und trotz der Schwierigkeiten, vor denen viele Dorfläden in den letzten Jahren standen, ist er sich sicher: „Wir sind für die Zukunft gut gerüstet. Husby wird immer einen Kaufmann haben.“