ANZEIGE // Ernährungsfragen sind für viele Menschen inzwischen zu einer Frage der Einstellung geworden. Nicht nur reduzieren viele Menschen ihren Fleischkonsum oder verzichten ganz darauf, auch auf die regionale Herkunft von Lebensmitteln achten inzwischen viele Konsumenten. Eine Adresse für Menschen, die nicht auf Fleisch verzichten, aber ihren Fleischkonsum möglichst nachhaltig gestalten möchten, ist Carstens Highlands aus Hamdorf bei Rendsburg. Der Betrieb punktet mit hervorragenden Lebensbedingungen für die Tiere, kurzen Lieferwegen und einer breiten Auswahl an hochwertigen Produkten. Auf Wochenmärkten von Heide über Eckernförde und Kiel bis hin nach Barmstedt finden Freunde des gepflegten Fleischgenusses regelmäßig die Verkaufswagen des Hofes.

Die Rinder sind als Naturschützer unterwegs, indem sie Moorflächen beweiden und dadurch verhindern, dass hier zu viele höhere Büsche und Sträucher wachsen. Foto: Carstens Highlands

Inhaber Tobias Carstens berichtet: „Wir haben eine sehr hohe Stammkunden-Quote – wer uns erstmal kennt, der kommt auch meistens immer wieder vorbei. Wir beraten aber auch immer sehr gerne Kunden an unseren Ständen, die uns noch nicht kennen, und stellen ihnen unsere Produktpalette vor.“

Und die kann sich sehen lassen: Vom Filet über das Rumpsteak und Hackfleisch bis hin zur Rinder-Salami oder zur Bratwurst aus eigener Herstellung reicht die Auswahl. Besonders die reinen Rindswürste sind laut Carstens besonders beliebt, denn im normalen Handel ist den Würsten meist günstigeres Schweinefleisch beigemischt. Grundsätzlich lässt sich sagen: Wenn bei Carstens ein Tier geschlachtet wird, dann wird alles verwertet – auch Hundeknochen kann man hier bekommen. Und alles natürlich in Bio-Qualität nach EU-Öko-Verordnung.

Mehr Informationen: Auf diesen Wochenmärkten stehen die Stände von Carstens Highlands

Heikendorf

Eckernförde

Preetz

Plön

Neumünster

Barmstedt

Heide

Hamdorf

Auch das Thema Regionalität wird hier großgeschrieben: Die Weideflächen, auf denen die rund 600 Highland- und Galloway-Rinder ganzjährig grasen, sind zum größten Teil in rund 20 Kilometern Umkreis um Hamdorf angesiedelt. Tobias Carstens erzählt:

„Dadurch, dass wir kurze Wege überall hin haben, haben wir mehr Zeit für den persönlichen Kontakt und die Beratung unserer Kunden. Wir geben zum Beispiel auch immer gerne Kochtipps und Ratschläge, wie man unsere Produkte am besten lagert oder verarbeitet. “ Tobias Carstens Inhaber Carstens Highlands

So gibt es etwa auch ein regelmäßig wechselndes Wochenangebot samt dazu passendem Kochtipp.

Tobias Carstens ist Vollblut-Landwirt und hat bereits mit 14 Jahren seine ersten Rinder von seinem Taschengeld gekauft. Foto: Uta Gleiser

Ein weiterer Vorteil, den Tobias Carstens seinen Kunden gerne auf den Weg gibt: „Rindfleisch ist im Vergleich zu Geflügel oder Schwein besonders lange haltbar. Wenn man sich sein Hüftsteak oder seine Rouladen von uns einschweißen lässt, kann man das Fleisch gut und gerne 10 Tage im Kühlschrank aufbewahren.“ Auf Vorrat einkaufen ist hier also möglich und erwünscht.

Während viele Betriebe inzwischen stark spezialisiert sind und etwa die Schlachtung ausgelagert haben, bekommt man bei Carstens Highlands alles aus einer Hand: „Das ist das, was ich an meinem Job so toll finde: Ich mache alles von der Verwaltung über die Versorgung der Tiere und das Schlachten bis hin zur Vermarktung. Und die Wertschätzung unserer Kunden, die immer wieder kommen und von denen irgendwann auch die Kinder bei uns einkaufen, ist schon sehr schön zu sehen.“

Highland- und Galloway-Rinder sind besonders robust und können auch im norddeutschen Wetter ganzjährig auf der Weide sein. Foto: Uta Gleiser

Besonders wichtig ist es Tobias Carstens auch, eine Lanze für den Kauf von regionalem Biofleisch zu brechen. Wer sich wirklich mit der Materie beschäftigt, würde schnell auf die zahlreichen Vorteile stoßen:

„Viele denken immer, bio und regional heißt gleich teuer. In den letzten Monaten sind aber die Preise bei konventionell hergestellten Lebensmitteln im Schnitt viel stärker gestiegen als im Bio-Bereich. Mit vielen unserer Produkte liegen wir sogar unter den Preisen, die man für Rindfleisch im Supermarkt findet.“ Tobias Carstens

Übrigens – wer für echte, hochwertige Lebensmittel brennt und nicht nur in der eigenen Küche, sondern auch beruflich mal etwas Neues ausprobieren möchte, ist bei Carstens Highlands ebenfalls an der richtigen Adresse: Der Betrieb ist aktuell auf der Suche nach Mitarbeitern im Verkauf auf den Wochenmärkten und für die hauseigene Metzgerei. Das Team um Tobias Carstens freut sich auf Bewerbungen unter unten angegebener E-Mail-Adresse und beantworten auch auf den Wochenmärkten gerne Fragen zum Betrieb.