Für viele Menschen gehören frische Brötchen dazu - nicht nur beim ausgiebigen Frühstück am Wochenende, sondern auch einfach mal für den kleinen Hunger zwischendurch. Besonders gut machen sich da die Brötchen aus der Backstube der Bäckerei Eggers aus Moorrege. Christoph Johannes Eggers übernahm die familiengeführte Bäckerei 2019 von seinem Vater, nachdem er 1995 dort die Lehre und anschließend den Meister abschloss. Zusammen mit seinen 39 Mitarbeitern setzt er sich tagtäglich dafür ein, dass seine zahlreichen Kunden beste Qualität auf den Frühstückstisch oder die Kaffeetafel bekommen. Christoph Johannes Eggers setzt dabei aufs Handwerk.

„Bei uns wird der Teig noch richtig von Hand gearbeitet.“ Christoph Johannes Eggers Inhaber der Bäckerei Eggers

An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt.

Einige Arbeitsschritte werden von Maschinen erleichtert, aber dem Inhaber ist es auch besonders wichtig, dass die Lehrlinge das richtige Handwerk lernen und nicht nur Knöpfe bedienen. Dadurch wird jedes Brötchen einzigartig und es kann auch individuell auf Kundenwünsche eingegangen werden. Ob Mohnzöpfe ohne Mohn und stattdessen mit Sesam, können für die Kunden nach Absprache angefertigt werden. Sogar eine 50 habe er schon mal aus Brot für eine Geburtstagsfeier gebacken.

Der Fokus aufs Handwerk ist bei der Bäckerei Eggers groß. Foto: Edwin Weißbeck

Solche außerplanmäßigen Aufträge klappen aber nur mit dem richtigen, kompetenten Team, das gerne mitmacht. Das ist bei der Bäckerei Eggers der Fall. Die Mitarbeiter fühlen sich wohl und alles passiert auf einer sehr familiären Basis. Der Vater von Christoph Johannes Eggers ist zwar schon im wohlverdienten Ruhestand, ist aber dennoch oft in der Bäckerei unterwegs. Und auch die Großmutter mischt noch im Familienunternehmen mit.

„Meine Oma kocht noch jeden Mittag hier für uns, und das mit 91 Jahren.“ Christoph Johannes Eggers

Bei so viel Familiensinn wird auch beim Backen auf Tradition gesetzt. Schwarzbrot und Weißbrot werden noch immer nach dem Rezept vom Opa gebacken, genauso wie der beliebte Butterkuchen. Aber in der heutigen Zeit wird das Thema vegane oder glutenfreie Ernährung immer wichtiger. Auch in diesem Bereich hat der Bäckermeister viele passende Angebote. Interessenten können einfach an der Theke nachfragen. Auch Schweineschmalz, der viele Jahre als Fettträger für die Brötchen genutzt wurde, wurde nun bei vielen Produkten durch pflanzliche Margarine und Öle ersetzt. Für den Kuchen werden die Rezepturen dann ohne Eier angepasst. Bei der glutenfreien Ernährung hat der erfahrene Bäcker auch einige Tipps und besonders verträgliche Sorten im Angebot. Bei Fragen kommt er auch gerne persönlich zur Theke und berät seine Kunden.

In der Backstube der Bäckerei Eggers werden aufwendige Torten verziert. Foto: Edwin Weißbeck

Besonders stolz ist Christoph Johannes Eggers auch auf sein großes Sortiment der Konditorei, welches die Bäckerei Eggers von anderen unterscheidet. Feste Stücke, Sahnestücke und Sahnetorten werden in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen gefertigt. Auch aufwendige Festtagstorten sind kein Problem. Die kann man bei der Bäckerei im Voraus bestellen, aber auch wenn es mal schnell gehen muss, ist man stets bemüht, eine Lösung zu finden.

Auch der Bäckermeister hat so seine Favoriten im Sortiment. Hannis Bestes, ein klassisches Roggen-Mischbrot mit scharf gebackener Kruste, benannt nach seinem Großvater. Aber auch die Erdbeer-Sahne-Torte, die klassische Lübecker Nusstorte oder die Apfelsahne-Schnitte kann er besonders empfehlen.