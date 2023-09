ANZEIGE // Egal ob regional, saisonal, biologisch oder fair: Einem großen Teil der Deutschen ist die Nachhaltigkeit im Einkaufswagen wichtiger geworden. Um dem gerecht zu werden, sind auch die Händler gefragt. Edeka Huchthausen geht mit gutem Bespiel voran und setzt besonders auf regionale und saisonale Produkte. Aber auch die Nachfrage an veganen und Bio-Produkten ist stark gestiegen - das spiegelt sich im Sortiment wieder.

„Die Vielfalt ist riesig – Bio, vegane Produkte und solche, die auf Allergien und Unverträglichkeiten abzielen, das wird immer mehr.“ Martin Huchthausen Inhaber Edeka Huchthausen

Doch was bedeutet das alles nun für den Kunden? Und warum sind bestimmte Produkte nachhaltiger als andere? Ein Einkauf aus regionalen Lebensmitteln spart sich lange Transportwege und damit CO 2 . Außerdem können so lokale Bauern und Anbieter unterstützt werden. Vor allem bei frischen Lebensmitteln lohnt sich deswegen der Griff zu regionalen Produkten - auch wenn sie gelegentlich etwas teurer sind.

Edeka Huchthausen arbeitet mit zahlreichen regionalen Anbietern zusammen. Neben Kaffee, Kartoffeln, Zwiebeln und Eiern finden Kunden besonders im Sommer Spezialitäten aus der Umgebung im Grünen Weg. Erdbeeren werden vom Schwalehof in Bönebüttel nur unweit von Neumünster entfernt bezogen und der Marienhof von Bauer Reimers beliefert Edeka Huchthausen in der Saison mit Spargel. Dieser kann vor Ort im Edeka-Markt bei Bedarf auch direkt und frisch mit der hauseigenen Maschine geschält werden. Und wer es gerne süß mag, findet lokalen Rapshonig der Imkerei Stohn in den Regalen. Perfekt für das Wochenende sind die regionalen Biersorten der Wittorfer Brauerei, die direkt in Neumünster gebraut werden.

Bei Edeka Huchthausen sind ebenfalls Fleisch- und Wurstwaren von regionalen Schlachtereien und Metzgereien ganzjährig ein fester Bestandteil im Sortiment. So wird der neumünsteraner Markt von Hansen Fleischwaren aus Bordesholm mit Spezialitäten aus Rind- und Schweinefleisch aus Norddeutschland und Holstein beliefert. Und auch Fleisch- und Wurstwaren sowie Convenience-Artikel von Bleyer & Wichert aus Kaltenkirchen sind täglich zu kaufen. Viele Molkereiprodukte im Edeka-Markt stammen von Molkereien und Käsereien aus dem plöner Umkreis.

„Zusätzlich haben wir auch Produkte von Taste Religion im Sortiment“, erzählt der Marktinhaber. Das Unternehmen stellt in Neumünster eine Vielzahl veganer Saucen her - von Grillsaucen über Asia-Saucen bis hin zu Dressings ist alles dabei.

Nachhaltige Siegel und gemeinsame Partnerschaft mit dem WWF

Natürlich können nicht alle der über 20.000 Produkte bei Edeka Huchthausen regional oder saisonal sein. Kunden, die in dieser großen Auswahl an Lebensmitteln trotz allem diese mit Bio-Qualität oder anderen nachhaltigen Merkmalen finden wollen, sollten sich an Qualitätssiegeln orientieren. Diese findet man direkt auf der Verpackung des Lebensmittels.

Ökologisch erzeugte Bio-Produkte tragen beispielsweise das EU Bio-Siegel oder sogar Siegel, die höhere Standards für ihre Produktqualität festgelegt haben: Bioland, Naturland oder Demeter. Einige davon findet man nicht nur auf abgepackten Lebensmitteln - Demeter-Produkte beispielsweise finden Kunden auch im Obst- und Gemüsebereich. Das MSC-Siegel steht für eine nachhaltige Fischerei und das V-Label zeigt schnell und übersichtlich, ob ein Produkt vegetarisch oder vegan ist. Kunden, denen beim Kauf von Fleisch- oder Milchprodukten das Tierwohl am Herzen liegt, kann zusätzlich auf die Haltungsform-Kennzeichnung achten. Je höher die Haltungsform-Stufe, desto besser waren die Lebensbedingungen der Tiere.

Aufmerksame Kunden haben vielleicht schon erkannt, dass viele Eigenmarkenartikel von Edeka einen Panda auf der Verpackung tragen. Das ist das Wappentier des WWF, einer der größten internationalen Natur- und Umweltschutzorganisationen. Schon seit 2009 arbeitet der WWF gemeinsam mit Edeka an nachhaltigen und transparenten Lösungen für Edekas Eigenmarken, die anerkannte ökologische Standards erfüllen. Und diese sind sehr komplex, allein acht gemeinsame Themenschwerpunkte wurden für einen schonenderen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen ausgearbeitet - darunter die Bereiche Verpackung, Palmöl, Soja und Süßwasser. Kunden, die bei Edeka Huchthausen Produkte mit dem Panda kaufen, unterstützen somit zertifiziert umweltschonendere Produkte.

„Die unterschiedlichen Qualitätssiegel helfen Kunden enorm beim Vergleich von Produkten und bei der Entscheidungsfindung.“ Martin Huchthausen Inhaber Edeka Huchthausen