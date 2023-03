ANZEIGE // Neben dem Wetter gibt es ein großes Thema, worüber man eigentlich immer und mit jedem sprechen kann: Essen. Die allermeisten Menschen essen sehr gerne und in den vergangenen Jahren ist es immer üblicher geworden, sich im Detail damit auseinanderzusetzen, was man isst und warum man es isst. Dabei geht es längst nicht mehr nur um den Geschmack, sondern auch um Fragen der Gesundheit, der Förderung lokaler Unternehmen und um den Themenkomplex der Nachhaltigkeit. Regional und saisonal, im besten Fall sogar Bio sollen unsere Lebensmittel heute sein – aber was heißt das eigentlich genau und warum ist es so wichtig, beim Essen auf diese Punkte zu achten?

Mit diesen Fragen setzt sich das Event “Deutschland kocht” auseinander, bei dem Hobbyköche zusammen mit regionalen Fachhändlern und Produzenten traditionelle Gerichte neu interpretieren.

Regionalität – gut für die Umwelt und den Menschen

Je kürzer die Lieferwege, desto frischer das Obst, Gemüse und Fleisch – allein deswegen lohnt es sich schon, sich darüber zu informieren, welche Händler und Produzenten in der eigenen Region ansässig sind. Gerade Schleswig-Holstein ist gesegnet mit einer großen Auswahl an Höfen, die ihre Waren direkt vor Ort oder über den lokalen Fachhandel vertreiben.

Mehr Informationen: Regionale Fachhändler aus Schleswig-Holstein - Hier können sich Hobbyköche zur Teilnahme bewerben größer als Größer als Zeichen Küchentreff Elmshorn: Ramskamp 58, 25337 Elmshorn

Saisonales Obst und Gemüse – auf das Timing kommt es an

Auch wer darauf achtet, seinen Einkauf und sein Kochverhalten nach Saisonalität auszurichten, tut seiner Gesundheit und der Umwelt etwas Gutes. Um es in Zahlen auszudrücken: Tomaten, die während der Saison von Juli bis Oktober in Deutschland geerntet werden, belasten unsere Atmosphäre mit 0,3kg CO2. Eine Winter-Tomate aus dem Treibhaus schlägt dagegen schon mit 2,9kg CO2 in der Produktion zu Buche. Das zeigt: Allein auf Regionalität zu achten reicht nicht, auch ein Blick in den Saisonkalender macht Sinn, wenn es an die Essensplanung geht.

Mehr Informationen: Wann haben die beliebtesten Gemüsesorten in Deutschland Saison? größer als Größer als Zeichen Tomate: Juli - Oktober

Möhre: Juni - Oktober

Zwiebel: Juli - Oktober

Gurke: Juni - Oktober

Weißkohl, Rotkohl: Juni - November

Kopfsalat, Eisbergsalat: Mai - Oktober

Wirsing: Mai - Februar

Kohlrabi: Mai - Oktober

Bohnen: Juli - Oktober

Blumenkohl: Mai - Oktober

Grünkohl: November - Februar

Champignons: Ganzjährig

Denke global, kaufe lokal

Durch den regionalen und saisonalen Einkauf leistet man nicht nur einen Beitrag, indem man seinen eigenen ökologischen Fußabdruck verringert. Auch die positiven Effekte, die eine Rückbesinnung auf lokale Produkte für die Wirtschaft vor Ort haben können, sind ein wichtiger Faktor: So werden durch die Umsätze, die den Unternehmen vor Ort zugutekommen, wertvolle Arbeitsplätze gesichert. Außerdem wird Produzenten und Händlern dadurch die Möglichkeit gegeben, ihr eigenes Angebot auszuweiten, was wiederum ein noch besseres regionales Angebot für den Endverbraucher schafft. Am Ende können alle nur von dieser regionalen Wertschöpfungskette profitieren.

Koch-Wettbewerb „Deutschland kocht“

Um den Austausch zwischen kulinarisch interessierten Menschen vom Produzenten über den Fachhändler bis zum Endverbraucher zu fördern, organisieren die Firmen Bosch und nobilia dieses Jahr den deutschlandweiten Kochwettbewerb „Deutschland kocht“. In dem Kochwettbewerb treten Hobbyköche gegeneinander an und können am Ende einen bundesweiten Titel gewinnen, indem sie eine hochkarätige Jury um Bloggerin und Schriftstellerin Sally von ihrer Kreation überzeugen. Die Teams, die gegeneinander antreten, bestehen jeweils aus einem lokalen Fachhändler, einem Hobbykoch und regionalen Lebensmittelherstellern. Sally erklärt: „Durch diesen Wettbewerb bringen wir alle, die sich für regionale und saisonale Lebensmittel interessieren, an einen Tisch – oder vielmehr an einen Kochtopf. Ich freue mich schon riesig darauf, zu sehen, wie traditionelle Gerichte aus ganz Deutschland mit viel Herzblut neu interpretiert werden.“ Die Bewerbung als Hobbykoch ist noch bis zum 31.03.2023 möglich. Als regionaler Fachhändler in Schleswig-Holstein sind der Küchentreff Elmshorn und die Küchenwerk GmbH in Bad Segeberg an Bord – dort werden auch die Vorentscheide und die Gruppenphase des Wettbewerbs ausgetragen. Derzeit können sich Hobbyköche noch über die Website von Deutschland kocht für die Teilnahme im Küchenstudio-Team ihres jeweiligen regionalen Fachhändlers bewerben.