ANZEIGE // Beim Kochwettbewerb „Deutschland kocht“ von Bosch und nobilia geht es darum, die Menschen, denen gute Küche am Herzen liegt, an einen Tisch zu bringen: Hobbyköche, Fachhändler und Lebensmittellieferanten, die die Grundzutaten für jedes gelungene Gericht bereitstellen. Für Elmshorn und den Kreis Pinneberg sind zwei echte lokale Größen mit an Bord: Edeka Hayunga aus Elmshorn und die Fleischerei Fülscher aus Seestermühe. Hier erklären Jan Hayunga und Sven Fülscher, was sie an der Teilnahme am Projekt „Deutschland kocht“ gereizt hat.

Jan Hayunga, Geschäftsführer von sechs Märkten in Elmshorn und Norderstedt, erzählt:

„Die Themen Nachhaltigkeit und Regionalität haben bei uns einen hohen Stellenwert. Deswegen arbeiten wir mit Lieferanten wie der Meierei Horst oder Thomas Schliecker zusammen, der uns mit Obst beliefert, das weniger als 20 Kilometer von Elmshorn angebaut wird. “ Jan Hayunga Geschäftsführer EDEKA Hayunga

Deswegen war er direkt Feuer und Flamme, als er von dem Projekt von Bosch und nobilia hörte. „Wir sind gerade dabei, unser eigenes Kochbuch mit Rezepten von Elmshornern für Elmshorner herauszubringen“, erklärt Hayunga weiter. Auch zum kreativen Prozess beim Hayunga-Kochbuch gehörten Kochevents, bei denen die Rezepte live nachgekocht wurden. Sich als EDEKA-Kaufmann für den bundesweiten Kochwettbewerb zu engagieren, bei dem das Neuinterpretieren von traditionellen Rezepten und von Zutaten aus lokaler Produktion im Vordergrund steht, passte deswegen gut in die Unternehmensphilosophie.

Auch für Sven Fülscher von der Fleischerei Fülscher war die Teilnahme als Lebensmittellieferant bei „Deutschland kocht“ eine Selbstverständlichkeit: „Wir sind stolz auf unseren Betrieb und unsere Produkte und zeigen das auch gerne nach außen. Wir arbeiten auch schon länger mit dem KüchenTreff Elmshorn zusammen, der regelmäßig unsere Produkte bezieht.“

Schon seit über 60 Jahren verarbeitet der Schlacht- und Zerlegebetrieb feine Fleisch- und Wurstwaren. Ein besonders hoher Wert wird dabei auf Transparenz und Regionalität gelegt. Kurze Transportwege vom Hof zum Schlachtbetrieb sind eine Selbstverständlichkeit, diese betragen im Schnitt 18 Minuten und höchstens 60 Minuten – das ist sowohl für die Umwelt als auch für die Tiere und damit für die Qualität der Produkte ein großes Plus.

Im Rahmen des Projekts „Deutschland kocht“ arbeitet die Fleischerei Fülscher auf Zuruf eng mit den Hobbyköchen zusammen.

„Wir tauschen uns mit den Hobbyköchen aus und besprechen mit ihnen, was sie für ihre Rezepte brauchen. Auch wenn manche Köche noch nicht ganz genau wissen, welches Fleischstück sich vielleicht am besten für ihr Gericht eignet, beraten wir gerne – dafür bringen wir ja unsere langjährige Erfahrung mit ins Projekt. “ Sven Fülscher Geschäftsführer Fleischerei Fülscher

So bekommt man bei der Fleischerei Fülscher alles vom klassischen Rumpsteak oder der Hohen Rippe bis hin zu New Cuts oder dem Flank Steak, das sich besonders zum Schmoren im Ofen oder für die Zubereitung auf dem Grill eignet. „Die Hobbyköche können sich auf jeden Fall austoben, wir liefern alles vom Rind über Schwein und Hähnchen bis hin zu Lammfleisch.“

Wem bei dem allen das Wasser im Munde zusammenläuft, kann sich auf der Rezeptseite von Bosch und Deutschland kocht inspirieren lassen. Hier finden sich zahlreiche Rezepte, bei denen man selbst den Kochlöffel schwingen kann - und dabei die modernen Funktionen der Bosch-Geräte nutzen, die Hobbyköchen das Leben einfacher machen. So ermöglicht die neue Dampf-Funktion Plus schonendes und schnelles Dampfgaren, mit dem Air Fryer frittiert man mit wenig Fett und der Perfect Browning Bräunungssensor erkennt mit der integrierten Kamera den Bräunungsgrad von Fleisch und Gemüse.

