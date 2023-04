ANZEIGE // Die Küche ist in vielen Haushalten der Ort, an dem die Familie oder die Wohngemeinschaft zusammenkommt: Wer wegen Arbeit, Schule oder anderen Terminen viel außer Haus ist, für den kann eine selbst gekochte Mahlzeit ein echter Ruhepol sein. Umso wichtiger ist es, sich in der eigenen Küche auch wohlzufühlen – ein Faktor, auf den der KüchenTreff Elmshorn höchsten Wert legt. Geschäftsführer Norbert Büscherhoff erklärt die Philosophie seines Unternehmens wie folgt:

„Wir planen nicht einfach nur Küchen, sondern haben den Anspruch, unseren Kunden Träume zu erfüllen. Deswegen gibt es bei uns auch keine Küchen von der Stange, sondern wir schauen uns individuell für jeden Kunden an, was zum jeweiligen Lebensstil passt und dabei trotzdem bezahlbar bleibt.“ Norbert Büscherhoff Geschäftsführer KüchenTreff Elmshorn

Mehr Informationen: Deutschland kocht - das Kochevent des Jahres größer als Größer als Zeichen Beim Wettbewerb „Deutschland kocht“ treten Fachhändler, Lebensmittellieferanten und Hobbyköche aus ganz Deutschland in Teams gegeneinander an. In einer Reihe von Vorentscheiden wird beim KüchenTreff Elmshorn als regionalem Fachhändler der Hobbykoch ausgewählt, mit dem es dann ins Gruppenspiel und damit in den direkten Wettkampf geht. Zu gewinnen gibt es für die Hobbyköche eine Traumküche von nobilia mit Geräten von Bosch sowie kulinarische Urlaube auf Sylt.

Beim KüchenTreff Elmshorn wird die Küche als Ort der Begegnung voll und ganz gelebt. So gab es bereits in der Vergangenheit hier verschiedene Events, wie etwa den Tag der Küche 2018 samt Live-Kochevent. Nun ist das Unternehmen auch als regionaler Fachhändler beim deutschlandweiten Kochwettbewerb „Deutschland kocht“ dabei. Als Norbert Büscherhoff von diesem Projekt erfuhr, das von den großen Marken Bosch und nobilia gesponsert wird, war für ihn schnell klar, dass er involviert sein wollte.

„Wir arbeiten schon lange mit diesen beiden deutschen Traditionsunternehmen zusammen. Ich finde es eine total spannende Idee, dass bei Deutschland kocht nun verschiedene Akteure an einen Tisch gebracht werden: Hobbyköche, Lebensmittel-Lieferanten und wir als Küchenfachmarkt – also die Experten für den Ort, an dem sich die ganze Action abspielt!“ Norbert Büscherhoff

Auch mit den anderen Werten des Projekts, wie etwa Nachhaltigkeit und Regionalität, identifiziert sich der KüchenTreff als Unternehmen voll und ganz. So werden hier Bosch-Geräte verbaut, die durch besonders langlebige Qualität und Sparsamkeit glänzen. Zudem wird hier auch darauf geachtet, größtenteils Geräte anzubieten, die in Deutschland gefertigt wurden und so nur kurze Lieferwege hinter sich haben, wenn sie beim Endkunden in der Küche eingebaut werden.

In der Ausstellung des KüchenTreff Elmshorn finden Kunden moderne und gemütliche Küchen, in denen Qualitätsgeräte der Marke Bosch verbaut sind. Foto: Küchentreff Elmshorn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Besonders beliebt sind laut Norbert Büscherhoff die Bosch-Geräte der 8er-Serie mit Einbaugeräten vom Backofen über den Dampfgarer und die Mikrowelle bis hin zum Kaffeevollautomaten. Der PerfectBake Backsensor der Serie 8 etwa ermittelt den Feuchtigkeitsgehalt von Speisen und reguliert dementsprechend Temperatur, Heizart und Garzeit. Diese Funktion wird mit Sicherheit auch beim Kochwettbewerb Anwendung finden – was die Rezeptvorschläge der Hobbyköche angeht, die bisher eingegangen sind, möchte sich Norbert Büscherhoff zwar noch bedeckt halten, aber so viel verrät er: „Unsere Jury kann sich auf ein paar echte Leckerbissen freuen.“ In der Jury wird bei den Vorentscheiden beim KüchenTreff Elmshorn übrigens eine illustre Runde sitzen: Neben Vertretern von Bosch und nobilia sind auch der Koch Jan Lienau vom Hotel und Restaurant Hasellauer Landhaus, Fernsehmoderatorin Sabine Heinrich sowie Vertreter der Lebensmittel-Lieferanten Edeka Hayunga und Fülscher Fleisch dabei.

Hier sind die Daten für die Vorentscheide und das Gruppenspiel für „Deutschland kocht“ beim KüchenTreff Elmshorn, zu denen auch interessierte Zuschauer herzlich eingeladen sind:

8.04., 10:30-12:00 Uhr und 14:00-15:30 Uhr: 1. Vorentscheid

21.04., 16:00-17:30 Uhr: 2. Vorentscheid

22.04., 10:30-12:00 Uhr: 3. Vorentscheid

28.04., 14:00-18:00 Uhr: Gruppenspiel

Mehr Informationen: KüchenTreff Elmshorn Ramskamp 58

25337 Elmshorn Telefon: 04121 438301

E-Mail: info@kuechentreff-elmshorn.de Web: www.kuechentreff-elmshorn.de