ANZEIGE // Produkte aus der Region, egal ob Gemüse, Fisch oder Fleisch, liegen im Trend. Immer mehr Menschen möchten wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, wie sie angebaut, gezüchtet oder produziert wurden. Massentierhaltung, Chemie und zwielichtige Herstellungsweisen kommen nicht mehr gut an und werden immer mehr gemieden.

Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe öffnen ihre Tore und bieten Einblick in die Art der Tierhaltung und des Gemüseanbaus. Damit kommen sie dem Wunsch der Endverbraucher nach, Lebensmittel nicht nur zu konsumieren, sondern auch persönlich vor Ort zu erleben. Auch werden immer mehr Verbraucher zu Selbstversorgern und legen wieder vermehrt Gemüse-, Kräuter- und Obstgärten an oder wenden sich alten Techniken wie dem Einkochen oder Fermentieren zu.

Veganisierung

Veganismus ist nichts Neues. In fast jeder Küche dieser Welt gibt und gab es schon immer Gerichte, die ganz ohne tierische Produkte auskommen. Dennoch fällt es vielen Menschen in ihren heutigen Esskulturen schwer, sich komplett ohne tierische Lebensmittel zu ernähren. Und auch viele traditionelle Rezepte basieren immer noch auf Fleisch, Käse, Milch und Co.

Heute reagiert die Lebensmittelindustrie jedoch auf den immer wichtiger werdenden Trend. In den Supermärkten gibt es mehr und mehr Ersatzprodukte, um traditionelle Gerichte „veganisieren“ zu können. Auch auf dem Kochbuchmarkt und auf zahlreichen Rezept-Plattformen häufen sich die Anleitungen, klassische Speisen vegan zuzubereiten, vegane Foodblogger erobern Social Media.

Regenerative Lebensmittelerzeugung

Du bist, was du isst, oder: Wie und was essen wir und wie wird es produziert? Diese und viele weitere Fragen stellen sich heute eine neue, qualitätsbewusste Generation in Bezug auf Lebensmittelverwertung. Die Gesundheit unserer Böden und der Kampf gegen den Klimawandel rücken bei vielen auch beim Essen in den Fokus. Regenerative Food, also die Herstellung von Lebensmitteln nach Kriterien der regenerativen Landwirtschaft, ist nicht nur eine gute Antwort auf die Bedrohungen durch den Klimawandel, sondern sorgt auch für mehr Abwechslung auf unseren Tellern.

Slow Food

Slow Food, übersetzt “langsames Essen“, ist eine Gegenbewegung zu dem in den 1990er Jahren entwickelten Fast Food Trend. Vor allem geht es hier um die Ess- und Trinkkultur als solches und darum, den Genuss und das bewusste Essen wieder in den Mittelpunkt zu rücken. An oberster Stelle stehen die bewusste und gesunde Ernährung mit regionalen Produkten, die fair und biologisch erzeugt werden, Geschmack sowie die möglichst nachhaltige und ursprüngliche Herstellungsweise.

Gesunde Ernährung

Eine der wichtigsten Bewegungen heute ist eine, die es eigentlich schon immer gab: Gesunde Ernährung. Super Foods, Detox, Paleo, Low Carb und ganzheitliche Verwertung stehen hier an oberster Stelle. Gesunde Ernährung vereint viele Trends, die heute eher noch als Randbewegungen gelten.

Es wird wieder mehr selbst und frisch gekocht, Lebensmittel werden in ihrer ursprünglichen Form verwertet, auf Inhaltsstoffe, Nährwerte und eine schonende Zubereitung wird geachtet. Der eigene Lebensstil spielt hier oft eine große Rolle. Doch längst haben Meal Prep, gesunde Snack Boxen und Smoothies die herkömmlichen Brotdosen und Gewohnheiten verdrängt. Gesund essen ist in und gehört ebenso zum guten Ton, wie der wöchentliche Einkauf beim Lieblingsbauern um die Ecke.

Kochen im Wandel - so hat sich die Arbeit in der Küche verändert

Kneten, rühren, stampfen - Handarbeit stand früher an oberster Stelle. Kochen war Anfang des 20. Jahrhunderts Handwerk, Kunst und Workout zugleich. Jeden Tag wurde frisch gekocht, Fertiggerichte waren ein Fremdwort, Tiefkühlware gab es nicht. Neben viel Handarbeit gab es aber bereits Küchengeräte, die die Arbeit in der Küche erleichterten.

Eines der wohl ältesten ist der Mörser. Schon im antiken Ägypten wurde er zum Zerkleinern von Lebensmitteln verwendet. Auch die “Flotte Lotte” zum Passieren von Früchten, Gemüse oder anderen Lebensmitteln war ein beliebter Küchenhelfer. Die Kurbel ersetzte in vielen Geräten das, was heute mit Strom funktioniert.

Auch Zeit spielte bei der Zubereitung eine große Rolle. Butter wurde beispielsweise dadurch gewonnen, dass Milch zwei Tage stehen blieb. Der Rahm, der sich über die Zeit oberhalb absetzte, wurde dann abgeschöpft und in die Buttermaschine gegeben. Auch Kaffee brauchte weitaus mehr Zeit, als heute der einfache Knopfdruck.

Kochbücher oder neue Rezepte gab es früher ebenfalls nicht oder nur selten. Meist handelte es sich um alte Familienrezepte, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Die Gerichte waren einfach. Vor allem enthielten sie aber weniger Chemie und geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Fleisch war ein kostbares Gut und wurde nur als klassischer Sonntagsbraten serviert.

Kochwettbewerb „Deutschland kocht“

