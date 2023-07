ANZEIGE // Der in Böel ansässige Hundesalon „natürlich gefellt“ hat sich seit seiner Eröffnung im Dezember erfolgreich etabliert. Hundefriseurin Ilka Haupt (34) freut sich über eine stetig wachsende Kundschaft und bietet neben den üblichen Pflegeprogrammen für Hunde nun auch ein besonderes Thalasso Hundepflege-Programm an.

„Es ist wirklich gut angelaufen, der Bedarf ist groß.“ Ilka Haupt

Natürliche Pflegeprodukte und Thalasso Hundepflege

Der Name „natürlich gefellt“ ist Programm, denn alle verwendeten Pflegeprodukte basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen und sind besonders gut verträglich. Die neue Thalasso Hundepflege besteht aus einer Mischung aus Nordseeschlick (Algen), Meeresmineralien, Salbei- und Rosmarinextrakt sowie Lipiden aus Olive und Sonnenblume. Diese Kombination sorgt für einen therapeutischen Effekt: Überschüssiger Talg, Schmutz und Schlacken werden entfernt, Gerüche beseitigt, Entzündungen gehemmt und Juckreiz sowie Schwellungen gelindert. Die reichhaltigen Mineralien in Verbindung mit der Massage regen zudem den Stoffwechsel an, haben eine erwärmende Wirkung und können Muskel- und Gelenkschmerzen lindern.

Bei Ilka Haupt gibt es eine Vielzahl von Leistungen rund um den eigenen Hund.

Weitere Leistungen im Hundesalon

Neben der Thalasso Hundepflege bietet Ilka Haupt weitere Dienstleistungen wie Bein- und Pfotenpflege, Augen- und Ohrenfreischneiden, Carding (Entfernen der Unterwolle), Trimmen (manuelles Zupfen) und Schneiden an. Währenddessen können Hundebesitzer bei einem Heißgetränk entspannen oder auf Wunsch eine Massage im Massagesessel in Anspruch nehmen.

Termine können über die Website von „natürlich gefellt“ sowie telefonisch oder per WhatsApp vereinbart werden.