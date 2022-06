Endomorph, ektomorph und mesomorph, Kohlenhydrat- oder Proteintyp,… in Fitnessforen und der Ratgeberliteratur ist, wenn es um Körperbau und Ernährung geht, oft die Rede von verschiedenen Typen, in die sich die Menschen angeblich einteilen lassen. Nach dem Motto: Sag mir, wie du gebaut bist, und ich sage dir, wie du dich ernähren sollst, um dein Leben lang schlank zu bleiben. Dieses Schubladendenken führt jedoch häufig zu einseitigen Ernährungsempfehlungen, wie die Ernährungsberaterin Anke Geschke erklärt: „Es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, wie der eigene Körper aufgebaut ist und funktioniert, und auch die eigenen Grenzen zu kennen und zu akzeptieren.“

Die Diätassistentin arbeitet bereits seit vielen Jahren mit der IKK – Die Innovationskasse zusammen und hält etwa Vorträge im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, bietet aber auch individuelle Beratungen an. In diesen Gesprächen geht es oft zunächst darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die wichtige Funktion des Körperfetts: „Beim Körperfett denken immer alle, je weniger desto besser. Unser Körper ist jedoch für einen ausgewogenen Energiehaushalt auf eine gewisse Körperfettreserve angewiesen, weswegen alle gesunden Menschen zwischen einem und achtzehn Kilogramm regulärem Körperfett haben.“ Ein wichtiger Unterschied ist bei der Größe dieses körpereigenen „Vorratskellers“ zwischen den Geschlechtern festzustellen, denn Frauen bräuchten um schwanger zu werden mindestens eine Fettreserve von sechs Kilo – fehlen diese, wird eine Schwangerschaft wesentlich unwahrscheinlicher.

Körperbau ist erblich

Diese Körperfettreserve ist schwerpunktmäßig in verschiedenen Körperarealen verteilt: dem Bauch, den Oberschenkeln, dem Po und um die großen Gelenke wie etwa die Schultern herum. „Die reguläre Größe und auch wo unser Körperfettlager sitzt, ist familiär veranlagt, das erben wir von unseren Vorfahren – nicht nur unsere Eltern sind hier ausschlaggebend, eine solche Veranlagung kann auch mal ein paar Generationen überspringen. Das kennt man auch bei anderen Körpermerkmalen wie etwa bei roten Haaren“, erläutert Anke Geschke. Deswegen gebe es auch solche Fälle, in denen in einer Familie, in der alle groß und schmal gebaut sind, plötzlich ein Kind mit breiten Schultern und Hüften auftauche oder anders herum.

Stoffwechsel beeinflusst Timing von Mahlzeiten

Was grundlegende Unterschiede im Stoffwechsel angeht, spricht die Ernährungsexpertin auch gerne von den „Elfen“ und den „Wikingern“, also von Haus aus sehr schmalen und sehr breit gebauten Menschen. Zwischen diesen beiden Extremen, die sich durch ein besonders kleines und ein besonders großes reguläres Körperfettlager auszeichnen, gibt es die volle Bandbreite von „Zwischentypen“ – eine Einteilung in feste Kategorien wie eingangs beschrieben ist also nicht realitätsgetreu und auch nicht zielführend im Hinblick auf Fragen der Ernährung.

„Elfen“ und „Wikinger“ zeichnen sich nicht nur durch ein unterschiedlich großes Körperfettlager aus, sondern vor allem auch dadurch, dass der Stoffwechsel unterschiedlich intensiv arbeitet: Bei hageren Menschen arbeitet der Stoffwechsel intensiv, wodurch regelmäßiger Nachschub in Form von Zwischenmahlzeiten nötig wird. Diejenigen mit einem größeren Körperfettlager hingegen haben meist auch einen entspannteren Stoffwechsel und könnten so auch über längere Zeiten ohne Energienachschub auskommen. Bei ihnen „weiß“ der Körper schließlich, dass noch Energievorräte in Form der Körperfettreserve vorhanden sind und gerät deswegen nicht so schnell in den Stressmodus.

Auf welche Nährstoffe sollte ich setzen?

