Wer regelmäßig Zeit in der Sonne verbringt, tut nicht nur seinem Gemüt und seinem Immunsystem, sondern auch den Zähnen etwas gutes. Die Zahnärzte der Zahnmedizin Carlshöhe erklären, warum. Vitamin D für Mundgesundheit Sonne stärkt die Zähne: Zahnmedizin Carlshöhe in Eckernförde informiert 23.06.2023

Experten der Praxis „Zahnmedizin Carlshöhe“ in Eckernförde betonen die Bedeutung von Vitamin D, das durch Sonnenlicht erzeugt wird, für ein starkes Immunsystem und gesunde Zähne. Am 03. August findet in der Praxis ein offener Vortrag hierzu statt.