ANZEIGE // Es hat sich viel getan in den letzten Monaten bei Thiel & Scheld. Das Sanitätshaus hat seinen Standort in der Waldstraße deutlich vergrößert. Über 300 Quadratmeter sind hinzugekommen – und damit zusätzliche Flächen für das Sortiment und vor allem für die Kunden.

„Wir haben unsere Kundenbereich damit nahezu verdoppelt“, wie die drei Geschäftsführer Hartmut Stühr, Daniel Walther und Jan Petersen schildern. Im Sommer letzten Jahres haben Thiel & Scheld durch den Wegzug des Dentallabors eine ganze Etage im dritten Obergeschoß hinzugewonnen. Das war der Startschuss für eine komplette räumliche Neuausrichtung: Nahezu alle Räume wurden umgebaut, neu eingeteilt und natürlich auch frisch renoviert. Wer durch den Haupteingang in den umgestalteten Empfangsbereich samt Verkaufsraum kommt, sieht auf den ersten Blick: Das ist jetzt neuer und schöner und bietet vor allem mehr Platz – vor allem für die Rollatoren und Rollstühle, die man nun noch besser ausprobieren kann.

Das Team von Thiel & Scheld freut sich, Kundinnen und Kunden in den neu gestalteten Räumlichkeiten begrüßen zu können. Foto: Brillat

Von der optimierten Raumaufteilung profitiert auch der Anprobenbereich, wo den Kunden Bandagen, Kompressionsstrümpfe, Einlagen sowie Pro- und Orthesen angepasst werden – mit eigehender Beratung durch die Sanitätsfachkräfte. Im Obergeschoß, wo jetzt auch die Büros und Verwaltung ansässig sind, ist zudem ein eigenes Brustprothesen-Atelier entstanden. In diesem freundlichen, großzügigen Raum mit weitem Ausblick über die Dächer Flensburgs können Anproben und vor allem Beratungsgespräche zu diesem sensiblen Thema in ruhiger, persönlicher Umgebung stattfinden. „Unsere Kundinnen schätzen sehr, dass man hier ganz für sich ist“, sagt Sanitätsfachfrau Elke Kähler. Hier gibt es neben Nacht- und Unterwäsche und Damen-Badebekleidung auch ein Sortiment für Sport-BHs und BHs in großen Größen.

Das Geschäftsführer-Trio von Thiel & Scheld (v.l.): Daniel Walther, Jan Petersen und Hartmut Stühr. Foto: Brillat

Die umfassenden Umbauarbeiten bei Thiel & Scheld fanden über die Monate hinweg bei laufendem Betrieb statt. Geschäftsführer Hartmut Stühr betont:

„Für die Geduld und das Verständnis unserer Kunden in dieser Zeit bedanken wir uns sehr. “ Hartmut Stühr Geschäftsführer Sanitätshaus Thiel & Scheld OHG

Am Werk waren Elektriker, Trockenbauer, IT-Techniker, Tischler und Heizungssanitäter. Nun aber, nach den letzten Pinselstrichen der Maler, ist es vollbracht. Und die Resonanz auf das runderneuerte und vergrößerte Sanitätshaus ist durchaus erfreulich. „Viele sind positiv überrascht, wie schön es nun geworden ist“.

Natürlich sind alle Räume und Zugänge barrierefrei – ins Obergeschoss gelangt man schnell per Fahrstuhl. Für die einfache Erreichbarkeit sorgen nach wie vor die kostenlosen Parkplätze direkt vor dem Sanitätshaus.

Wer sich von den Neuerungen selber überzeugen möchte, ist bei Thiel & Scheld herzlich willkommen und kann im derzeitigen Abverkauf beim Schuhsortiment sogar noch ein richtiges Schnäppchen machen.