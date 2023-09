ANZEIGE // Der Konsum von illegalen Drogen in Deutschland ist kein Einzelfall. Allein in den letzten 12 Monaten haben 9,6% der Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren mindestens einmal eine illegale Droge konsumiert - umgerechnet sind das circa 4,9 Millionen Personen.1 Umso wichtiger ist es, dass im Falle einer Sucht die Möglichkeit besteht, einen qualifizierten Entzug zu starten. In der Fachklinik Bokholt können bis zu 37 Patient*innen behandelt werden, darunter fallen neben Erwachsenen auch Jugendliche ab 16 Jahren.

Die Unterschiede zwischen dem qualifizierten Entzug in Bokholt und einer klassischen Entgiftung im Krankenhaus sind sehr vielfältig. So wird in Bokholt nicht nur körperlich Entgiftet, sondern diese Schritte werden gleichzeitig mit therapeutischen Maßnahmen kombiniert. Doch auch für die körperliche Entgiftung werden hier besondere Techniken angewandt: Vor allem erwachsene Patient*innen über 30 Jahren werden in der Fachklinik akupunkturgestützt behandelt.

„Mit diesem Behandlungsansatz können wir den Einsatz von Medikamenten verringern oder auch komplett vermeiden.“ Anja Reiser Kaufmännische Klinikleitung Bokholt

Und auch bei Jugendlichen ab 16 Jahren kommt der akupunkturgestützte Ansatz gerne zum Einsatz. Allerdings wird hier auch zusätzlich bei Bedarf ein opiatgestützter Entzug durchgeführt. Der Grund dafür: Während sich erwachsene Patient*innen in Bokholt eigenmotiviert einem Entzug stellen, ist der Entzug bei Jugendlichen in den meisten Fällen fremdmotiviert, also beispielsweise von der Familie oder der Wohngruppe gewollt. In diesen Fällen ist der medikamentengestützte Entzug der zielführende Weg.

Individualität trotz vorgegebener Strukturen

Wer als Patient oder Patientin in die Entzugsklinik Bokholt kommt, bleibt meist zwischen 15 und 28 Tagen. Mithilfe von Wochenplänen bringen die Pfleger*innen Struktur in ihren Alltag - das ist essenziell während des Entzugs. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, danach folgt die suchtmedizinische Gruppe, etwas Freizeit, Visiten und Therapiesitzungen. Während für junge Patient*innen der Großteil dieses Tages vorgegeben ist, wird die Tagesgestaltung der Erwachsenen freier gehalten. Besuche sind weitestgehend nicht gewünscht, nur in gesonderter Absprache bei Indikationen - so werden äußere Einflüsse beschränkt zur erforderlichen Stabilisierung.

„Wichtig für die Patient*innen ist genügend Abstand zu ihrem konsumierenden Umfeld. Bei uns auf dem Land gibt es wenig Reize, dadurch können sich die Patient*innen auf sich selbst konzentrieren.“ Anja Reiser Kaufmännische Klinikleitung Bokholt

Trotz dessen bleibt die Genesung der Patient*innen sehr individuell, denn jeder Entzug ist bestimmt von der Persönlichkeit des Patienten oder der Patientin und der Droge, die sie in die Sucht führte. So sind Abhängigkeiten von Kokain oder Cannabis psychischer Natur, ein körperlicher Entzug findet hier moderat statt. Deswegen wird in Bokholt speziell darauf geachtet, den Entzug auf die Bedürfnisse der Patient*innen auszulegen.

So sieht die Fachklinik von oben aus. Foto: Weißbeck

Entzug in Verbindung mit Therapie

Um genau diese Individualität zu gewährleisten und bessere Erfolge im Entzug zu verzeichnen, wird der körperliche Entzug mithilfe von Therapien unterstützt. Und auch diese können sehr vielseitig aussehen: Ob Einzel- oder Gruppentherapie, eine Kunsttherapie oder die Therapie durch Sport wie zum Beispiel Reiten ist möglich. „Unser Ziel ist es, dass sich die Patient*innen selbst wieder besser kennenlernen“, sagt Anja Reiser. Sie ergänzt: „Wir suchen gemeinsam durch Interessen und Hobbys Alternativen für die Probleme unserer Patient*innen. Auch die generelle Therapiefähigkeit ist ein Ziel, das wir verfolgen.“

Nach dem Entzugsaufenthalt in Bokholt ist eine anschließende stationäre oder ambulante Therapie in anderen Einrichtungen ebenfalls möglich. Die Fachklinik Bokholt ist Mitglied im Therapieverbundsnetz der Therapiehilfe gGmbH und kann entsprechend vermitteln.

Gemeinsame Therapiestunden gehören zum Programm dazu: Hier sieht man QiGong. Foto: Weißbeck

Präventionsarbeit als wichtiger Baustein

Um dem Drogenkonsum aktiv entgegenzuwirken, ist Prävention besonders relevant. Umfassende Aktivitäten wie zum Beispiel auch Aufklärungsarbeit sollen dazu führen, dass weniger Menschen den Drogen verfallen. Zentraltherapeutische Zentren sind auf die Präventionsarbeit spezialisiert, aber im Fachklinikum Bokholt wird ebenfalls aufgeklärt:

„Uns besuchen Schulklassen und lernen den Alltag von jungen Suchtkranken kennen. Hierbei werden oftmals die Lebensgeschichten der Patient*innen erzählt.“ Anja Reiser Kaufmännische Klinikleitung Bokholt

Und auch Mitarbeiter*innen eines großen internationalen Unternehmens treffen sich in Bokholt für Seminare. Die vom Unternehmen finanzierten Maßnahmen thematisieren besonders Stress und den Umgang mit ihm. So werden aktiv Alternativen zum stressbedingten Drogenkonsum gesucht.

1 Quelle: www.gesund.bund.de