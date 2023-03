ANZEIGE // Ein Vierteljahrhundert gutes Sehen und Hören darf gefeiert werden. Aus diesem Grund gibt es jetzt bei Hallmann viele Jubiläumsangebote für modische Brillen und modernste Hörgeräte. Das Besondere dabei? Bei Hallmann steht die individuelle Beratung stets im Vordergrund.

Service für mehr Lebensqualität

Was 1998 als kleines Optik-Geschäft begann, sorgt heute für Kundenzufriedenheit in über 100 Optik und Hörakustik Fachgeschäften in Deutschland und Dänemark. In Schleswig-Holstein bieten die erfahrenen Hallmann-Experten in bereits 18 Fachgeschäften ein einzigartiges audiovisuelles Serviceangebot. Hallmann-Hörakustikmeistern und Regionalleiterin Rena Schönlein und Hallmann-Augenoptikermeister John Hummel wissen, worauf es dabei ankommt:

„Was Hallmann seit mittlerweile 25 Jahren ausmacht, ist, dass unsere Kunden ausschließlich von hochqualifizierten Augenoptikern und Hörakustikern beraten werden“, erzählt Rena Schönlein, „uns ist die Besprechung der individuellen Kundenbedürfnisse genauso ein Anliegen, wie ein professioneller Seh- und Hörtest sowie die Beratung zum perfekten Produkt. Unsere Kunden wissen es zu schätzen, dass wir uns noch wirklich Zeit für sie nehmen, denn eine passende Brille und das richtige Hörgerät fördern die Gesundheit und erhöhen die Lebensqualität.“

Innovation für Sehen und Hören

Hallmann setzt dabei auf modernste Hörlösungen, modische Designerbrillen und Brillengläser 100 % gefertigt in Deutschland. „Wir entwickeln unser Angebot und unseren Service natürlich laufend weiter. Zum Beispiel bieten wir in einigen Fachgeschäften ein umfangreiches Augenscreening an, das unter anderem schnell und einfach den Augendruck misst. Das ist eine wichtige Gesundheitsleistung, mit der wir Auffälligkeiten am Auge frühzeitig erkennen und Kunden zu den nächsten Schritten beraten können“, weiß John Hummel.

Der Innovationsgedanke spiegelt sich auch in der Hörakustik wider: Bei Hallmann gibt es Hörgeräte für jeden Anspruch. Egal, ob fast unsichtbare Akku-Hörgeräte oder Hörlösungen mit Technologien wie Musik-Streaming, integriertem Fitnesstracker und Sturzsensor. Rena Schönlein kennt die Bedeutung der persönlichen Betreuung in der Hörakustik: „Gerade bei Hörgeräten ist der Service für die Zufriedenheit entscheidend, daher kontrollieren wir gerne regelmäßig die Passform und die Leistung des Hörgerätes. Dank moderner App-Technologien können wir viele Hörgeräte auch aus der Ferne anpassen, ohne dass der Kunde das Hörstudio besuchen muss. Das ist für viele unserer Kunden eine große Erleichterung.“

Überzeugen Sie sich gerne selbst vom umfangreichen Hallmann-Service: Zum Jubiläum erhalten Sie

-50% auf Einstärken- und Gleitsichtgläser und -50% auf jedes Glas-Upgrade. Wählen Sie dazu ein modisches Brillengestell aus über 1.000 trendigen Designerfassungen.

Hörgerät-Interessierte erhalten das innovative Akku-Hörgeräte Blu B 1 bereits ab 100 € und können dieses oder andere Hörlösungen 25 Tage völlig risikofrei und kostenlos testen.

