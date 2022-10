ANZEIGE // Familientreffen, Fernsehen oder Konzertbesuch – ein gutes Hörvermögen ist in jeder Lebenssituation unerlässlich. Seit fast 25 Jahren bietet das Flensburger Unternehmen Optik & Akustik Hallmann Lösungen für bestes Hören und Sehen und das mittlerweile in über 100 Fachgeschäften in ganz Deutschland und Dänemark.

In Schleswig-Holstein bieten die erfahrenen Hallmann-Experten in bereits 18 Fachgeschäften, unter der Regionalleiterin und Hörakustikmeisterin Rena Schönlein, eine einzigartige audiovisuelle Beratungskompetenz. Im Bereich der Hörakustik ermöglichen sie mit innovativen Technologien und einer ganz besonderen Weltneuheit ein völlig neues Hörerlebnis.

Jetzt Hörgerät testen

Kleinste Hör-Wunder nun auch mit Akku

Hörverlust kann alters- oder lärmbedingt jeden betreffen – doch heute gibt es für jeden Lebensstil eine Lösung. Moderne Hörgeräte sind extrem leistungsstark, einfach zu bedienen und sehr angenehm zu tragen.

Heute sind viele Geräte schon beinahe unsichtbar und dank neuester Akku-Technologien können nun auch winzig kleine In-Ear-Hörgeräte mit wiederaufladbaren Akkus ausgestattet werden. So erspart sich der Träger auch bei kleinsten Hörlösungen den ständigen Batteriewechsel. Da sich diese Geräte kaum von üblichen In-Ear-Kopfhörern unterscheiden, sieht man kaum, dass es sich um ein Hörgerät handelt.

Rena Schönlein erzählt:

„Diese Modelle lassen sich auch einfach mit dem Smartphone verbinden, so haben Sie alle wichtigen Funktionen wie Telefonie, Musik und Übersetzungsprogramme direkt im Ohr. Aufgrund der extrem kleinen Systeme und der dezenten Optik vergisst man schnell, dass man ein Hörgerät trägt.“ Rena Schönlein Regionalleiterin und Hörakustikmeisterin

Sie lädt dazu ein, diese modernen Hörgeräte kostenlos und unverbindlich zu testen.

Hörgeräte können inzwischen so gut wie unsichtbar sein und geben so ein Stück Lebensqualität zurück. Foto: Adobe Stock/Lumos sp Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Hörgeräte 90 Tage kostenlos testen

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie bei Hallmann Hörgeräte 90 Tage kostenlos und völlig unverbindlich in Ihrer gewohnten Umgebung. Innovation soll für alle leistbar sein, daher gibt es bei Hallmann Akku-Hörgeräte jetzt schon nur für 100 €.

Optik-Akustik-Hallmann war technologisch schon immer einen Schritt voraus und ist daher der ideale Ansprechpartner für modernste Hörlösungen. Hier werden Sie mit viel Erfahrung zu Ihren idealen Hörgeräten beraten.

Vereinbaren Sie noch heute einen kostenlosen Beratungs- oder Hörtesttermin. Optik-Akustik Hallmann ist gerne für Sie da!