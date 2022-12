ANZEIGE // Gesundheits-, Fitness- und Ernährungsthemen sind allgegenwärtig, doch Fitnessstudios und Rehazentren sind für viele Menschen nicht unbedingt ein Wohlfühlort. Gerade wenn es weniger um Äußerlichkeiten, sondern vielmehr um Schmerzfreiheit, sowie ein gesundes, individuelles und dabei effizientes Training geht. Die Medical4Fitness Academy in Pinneberg bietet die Möglichkeit, sich genau auf diese Themen zu konzentrieren und mit einem persönlichen Coach anzugehen - gerade für Menschen mit körperlichen Beschwerden. Motivationsproblemen und gesundheitlichen Zielen. Kiek mol rin-Reporter David König hat das Medical4Fitness-Team besucht und sich dessen innovativen Ansatz mal genauer angesehen.

Direkt aufgefallen ist, dass es in der „Sportmedizinischen Oase“, im Gegensatz zu gewöhnlichen Reha-Einrichtungen, Praxen oder Fitnessstudios, nur wenige Trainingsmaschinen gibt. Mitgründer Tobias Ketelsen sagt über das Training: „Insgesamt trainieren wir sehr frei und mit wenig geführten Bewegungen. Schließlich kann ich mir und meinem Körper nur dann wieder uneingeschränkt vertrauen, wenn ich lerne ihn wieder selbstwirksam zu nutzen. Das kann ein Maschinentraining nicht gewährleisten. Es ist mehr eine Fortbildung für den eigenen Körper, sowie das zentrale Nervensystem.“ Im Fokus stehen Belastungen, die einem im tatsächlichen Alltag begegnen oder einem dort Probleme bereiten. In erster Linie wird daher mit dem eigenen Körper, einem Seilzug, Bändern, aber auch mit Lang- und Kurzhanteln trainiert.

Geschäftsführer Maximilian Heuschckel und Ketelsen haben ein Masterstudium im Bereich Sportwissenschaft absolviert, welches den sportmedizinischen Fokus in den Bereichen Orthopädie und Innere Medizin hatte. Neben ihrer lehrenden Tätigkeit an der Universität, sammelten sie praktische Erfahrung in der ambulanten Reha, sowie der Medizinischen Trainingstherapie. Beiden fiel schnell auf, dass in der Praxis meist nicht nach Konzepten gearbeitet wird, die dem wissenschaftlich neuesten Stand entsprechen. Ein Angebot, bei dem aktuelles sportmediznisches Know-How Anwendung findet, fehlte es aus ihrer Sicht. Deswegen entstand die Idee, die Medical4Fitness Academy zu gründen.

Die Gründer arbeiten mit Aufklärung und wissenschaftlich belegten Therapiekonzepten. Foto: Schmerschneider

Das Coaching mit den beiden Sportwissenschaftlern läuft anders ab, als in klassischen Einrichtungen: Bei jedem neuen Klienten wird zunächst eine 90-minütige Eingangsanalyse gemacht. Dort werden gegebenenfalls medizinische Befunde durchgesprochen, sodass sie auch für den Laien verständlich sind. Weiter wird eine Gang- und Haltungsanalyse, eine orthopädische Gelenktestung, sowie eine neurologische und funktionelle Bewegungsanalyse gemacht. Dabei wird auch besprochen, was der Klient bisher therapeutisch probiert hat und welche Beschwerden die meisten Sorgen bereiten. Die Ergebnisse der Analyse, sowie die subjektiven Erfahrungen und Einschätzungen des Klienten treffen anschließend auf die wissenschaftliche Expertise. Aus dieser Mischung wird dann ein Konzept für die individuelle Zusammenarbeit erarbeitet. Ziel ist es die Ursachen der Probleme zu finden, passenden Lösungen dafür zu finden und diese in der gemeinsamen Durchführung immer weiter zu optimieren. Der gesamte Plan wird also speziell an die Bedürfnisse des einzelnen Klienten angepasst und gemeinsam durchgeführt. So ist Erfolg kein Zufallsprodukt, er ist sogar vertraglich festgehalten.

„Medical4Fitness, das sind unsere Kompetenz und unsere Räumlichkeit, angepasst auf Beschwerden und Leidensweg des Klienten. Es ist wie bei einem großen Mischpult. An welchen Reglern am Ende geschoben werden muss, damit ein Song rauskommt, der den Beschwerden und Bedürfnissen des Klienten entspricht, bedarf es einer intensiven persönlichen Zusammenarbeit.“ Tobias Ketelsen Mitgründer der Medical4Fitness Academy Pinneberg

Das Medical4Fitness will ein Wohlfühlort für alle Trainierenden sein, egal welche persönlichen Voraussetzungen gegeben sind. Foto: Schmerschneider

Das Coaching findet ausschließlich in 1:1 Betreuung statt. So ist eine präzise Durchführung der Übungen gesichert. Darüber hinaus bietet die diskrete Atmosphäre eine gute Möglichkeit, über Themen der gesunden Alltagsgestaltung, Stressbewältigung und Ernährung zu sprechen. Klienten, die das Coaching erfolgreich durchlaufen haben und beschwerdefrei sind, stehen die Gründer natürlich weiter zur Stabilisierung der Ergebnisse zur Verfügung. Weiter besteht die Möglichkeit, mit dem Partner/der Partnerin und auch in Kleingruppen (>6 Teilnehmer) unter Aufsicht zu trainieren und sich auszutauschen.

An der großen Altersspanne und heterogenen Struktur der Klienten zeigt sich: Das Coaching in der Medical4Fitness Academy ist grundsätzlich für jeden etwas. Häufig finden sich Klienten mit langanhaltenden Beschwerden im unteren Rücken, in den Knien und der Hüfte in den Händen von Heuschkel und Ketelsen. Weiter sind sie Anlaufstelle für Menschen mit chronischen und psychosomatischen Beschwerden, bei denen z.B. eine Operation nicht aussichtsreich erscheint. Speziell diese werden von beiden individuell betreut. Selbstverständlich kann auch ohne Beschwerden präventiv oder mit Leistungsambitionen mit ihnen trainiert werden. Athleten und Hobbysportler erhalten beispielsweise eine Status Quo-Analyse, auf deren Grundlage eine Zielsetzung stattfindet. Anschließend wird ein strukturierter Plan erstellt, der bspw. für die nächsten drei Monate stetig an die Ziele angepasst wird.

Die medizinische Trainingstherapie ist auch für Sportfans fortgeschrittenen Alters eine tolle Möglichkeit, sich fit zu halten. Foto: Schmerschneider

Die Ernährungsberatung gehört zum Personal Coaching ebenfalls dazu. Neben der kurzen Analyse der aktuellen Ernährung werden auch hier klare Ziele und Vorlieben definiert und anschließend zielführend unterstützt. Dabei geht es nicht darum, penibel das Essen zu wiegen oder sich Verboten zu unterwerfen. Um auch in diesem Bereich bestmögliche Ziele zu erreichen, hilft eine gemeinsam eingerichtete Software, die sowohl zielführende und schmackhafte Rezepte, sowie Einkaufslisten direkt auf das Handy oder den Rechner schickt. Überforderung und Ratlosigkeit wird somit direkt entgegengetreten.



