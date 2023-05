ANZEIGE // Die Vorteile der Apotheke vor Ort gegenüber dem Internet-Versandhandel reichen von der individuellen Beratung über bedarfsorientierte Erstellung von Medikamenten nach Rezept bis hin zur schnellen Lieferung. Bei der Flora-Apotheke Pinneberg kommt in Kürze noch ein weiterer Vorteil hinzu: Die Apotheke eröffnet zum 01. Juni eine 24/7-Abholstation für Medikamente, sodass Kunden nun unabhängig von den Öffnungszeiten der Apotheke an ihre Medikamente kommen. Die Flora-Apotheke ist damit die erste Apotheke in Pinneberg, die diesen Service anbietet.

„Immer mehr Kunden nutzen das Angebot, telefonisch oder auch bei uns vor Ort Medikamente zu bestellen und abzuholen, sobald diese bei uns bereitliegen“, berichtet Inhaber Christoph Schostek. Dass dieser Service so gut angenommen wird, freut den Apotheker – und gibt zu bedenken, dass Kunden bei einer Bestellung in der Apotheke in der Regel am selben oder spätestens am nächsten Tag ihre Medikamente abholen könnten, während beim Versand durch Online-Apotheken bis dahin oft zwei oder mehr Tage ins Land gehen können. Möglich machen dies bis zu fünf Warenlieferungen, die die Flora-Apotheke täglich erhält. Dies hat jedoch auch Nachteile für die Apotheke, bei der sich nicht abgeholte Medikamente teils tage- bis wochenlang in den Bestellregalen stapeln.

Die Abholnummer wird einfach über den Ziffernblock eingegeben und schon öffnet sich die private Abholbox. Foto: Pharma Service Systeme Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Durch die neue Abholstation soll damit Schluss sein: Diese wird vor der Apotheke aufgebaut und kann selbstständig über eine Abholnummer bedient werden, sodass Kunden auch außerhalb der Apotheken-Öffnungszeiten Bestellungen abholen können. In 30 Fächern werden die Bestellungen sicher verwahrt, bis die Kunden eine Abholnummer, die sie bei Bestellung in der Apotheke telefonisch oder per E-Mail mitgeteilt bekommen, über die Tastatur am Automaten eingeben und das entsprechende Fach sich automatisch öffnet. Auch das Öffnen per QR-Code ist möglich. Zusätzliche Kosten entstehen den Kunden dadurch selbstverständlich nicht. Zudem bietet die Station Kunden mehr Privatsphäre bei der Abholung, was je nach Bestellung ein weiterer Vorteil sein kann.

Eine weitere Neuerung ist ein Formular zur unverbindlichen Arzneimittel-Reservierung, das die Flora Apotheke seit kurzem über die eigene Website anbietet. Auch Bestellungen, die über dieses Formular abgegeben werden, können über die neue Station abgeholt werden. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten ist Voraussetzung, dass der Flora-Apotheke bereits ein entsprechendes Rezept des Patienten für dieses Medikament vorliegen hat.

Foto: Pharma Service Systeme Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch in Zeiten anhaltender Lieferengpässe bei Arzneimitteln ist die Abholstation für Kunden von Vorteil, wie Christoph Schostek erläutert:

„Wenn Medikamente mit langen Lieferzeiten bei uns bestellt werden, nehmen wir die Kontaktdaten der Kunden auf und rufen diese an oder schreiben eine Mail, sobald das Medikament abgeholt werden kann. Wer dafür dann die Abholstation nutzen will kann das natürlich tun – und ist somit viel flexibler und kommt schneller an sein Medikament, falls etwa die eigenen Arbeitszeiten mit unseren Öffnungszeiten kollidieren.“ Christoph Schostek Inhaber der Flora Apotheke Pinneberg

Die technischen Voraussetzungen, um eine Abholbox zu nutzen, sind minimal: „Wer ein Smartphone hat, kann die Box per QR-Code öffnen, und wer uns eine E-Mail-Adresse angibt, kann die Zugangsdaten direkt von uns zugeschickt bekommen. Aber auch für alle anderen ist die Bedienung kein Problem: Sie bekommen von uns eine Abholnummer, die einfach über die Tastatur an der Station eingegeben werden kann.“