ANZEIGE // Manchmal passiert es schneller, als man gucken kann: ein kleiner Sturz mit dem Fahrrad, bei dem man unglücklich aufkommt und schon spürt man, dass etwas nicht stimmt mit den Zähnen. Ist ein Zahn abgebrochen, aber nicht entzündet, sollte man über ein Implantat nachdenken. Andere Patienten trifft es noch härter. „Viele Menschen im Alter von Ende 50 oder Anfang 60 Jahren schlagen sich mit einer fortgeschrittenen Paradontitis und Mineralmangel herum. Ihre Zähne werden im Laufe des Alters so kaputt, das man sie leider ziehen muss. Genau für diese Patienten ist All-on-4 eine ideale Behandlungsmethode“, weiß Dr. Olaf Petersen.

Seine Praxis in der Wallstraße 40 in Rendsburg ist eines von wenigen zertifizierten Kompetenzzentren All-on-4 im Norden. Die Erfolgsquote des Verfahrens liegt bei 94 Prozent. Bei dieser besonderen Methode werden im Unterkiefer vier Implantate aus Titan gesetzt, im Oberkiefer sechs. Diese Implantate tragen die Brücke, die die fehlenden Zähne ersetzt. Es ist also möglich, mit nur wenigen Implantaten eine ganze Zahnreihe zu tragen. Die hinteren Implantate werden mit einem 30 Grad Winkel in den Kiefer eingesetzt, die vorderen parallel zueinander. Durch diese millimetergenaue Neigung sitzen sie stabil. „Die ersten Patienten, die ich im Jahr 2014 mit All-on-4 behandelt habe, laufen damit immer noch fröhlich herum und benutzen ihren Zahnersatz wie die eigenen Zähne. Der Tragekomfort ist sehr hoch“, berichtet Dr. Olaf Petersen. Seine Erfahrung ist weit bekannt: Patienten aus ganz Schleswig-Holstein kommen zur All-on-4-Behandlung in seine Praxis.

All-on-4: So läuft die Behandlung ab

Entscheidet sich ein Patient für künstlichen Zahnersatz, planen Dr. Olaf Petersen und seine Frau Christiane Petersen, die ebenfalls als Zahnärztin in der Praxis tätig ist, den Eingriff gemeinsam mit dem Patienten virtuell vor. Ist der große Tag schließlich da, werden morgens die Implantate eingesetzt. Der Eingriff findet mit einer lokalen Betäubung statt und dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden. Noch am gleichen Tag, in der Regel nachmittags, wird der provisorische Zahnersatz eingesetzt. „Dieses Provisorium wird verschraubt. Damit kann man weiche Sachen essen. Von Speisen wie Nüssen oder einem knackigen Apfel sollte man allerdings absehen“, empfiehlt Dr. Olaf Petersen. Etwa drei bis sechs Monate dauert ist, bis die Implantate im Kiefer komplett eingewachsen sind. Dann wird das Provisorium durch die finale Brücke ersetzt. Für den Patienten bedeutet das die Rückgewinnung der Lebensqualität, die er zuvor verloren hat. Regelmäßige Kontrolltermine sollten im Abstand von drei bis vier Monaten wahrgenommen werden.

Die Praxis von Dr. Olaf Petersen und Zahnärztin Christine Petersen befindet sich in der Wallstraße 40 in Rendsburg.

Angst vor der Behandlung? So kümmern sich die Zahnärzte um Angstpatienten

„Die All-on-4-Behandlung tut nicht weh. Am unangenehmsten ist der Pieks der Spritze mit der Betäubung. Alles, was danach kommt, ist harmlos. Manche Patienten nehmen später noch eins, zwei Mal eine Schmerztablette, aber dann ist das erledigt“, sagt Dr. Olaf Petersen. Auf Angstpatienten, die nicht entspannt in die Behandlung gehen können, nehmen Dr. Olaf Petersen und sein Team eine besondere Rücksicht. „Wir beraten diese Patienten ganz in Ruhe ohne Hektik drumherum in unserem Büro, nicht im Behandlungszimmer. Außerdem kann der Ehepartner, der dem Patienten zusätzliche Sicherheit gibt, natürlich mitkommen“, empfiehlt der Zahnarzt.

Das Therapiekonzept ist eine Privatleistung und wird nicht von der Krankenkasse übernommen. „Aber wenn man eine gute Zusatzversicherung hat und die Leinlinien einhält, wir das recht gut bezuschusst“, weiß der Zahnarzt. Wer Interesse daran hat, bei Dr. med. dent. Olaf Petersen eine solche Behandlung in Anspruch zu nehmen, kann sich gerne in der Praxis melden. Auch für alle Fragen steht das Praxis- und Ärzteteam bereit.

Kontakt

Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Olaf Petersen M.Sc.

Wallstraße 40

24768 Rendsburg

Tel. 04331 225 28

Web: petersen-zahnmedizin.de



Sprechzeiten:

Montag: 8-12:30 und 14:30-17 Uhr

Dienstag: 8-12:30 und 14:30-18 Uhr

Mittwoch: 8-13 Uhr

Donnerstag: 8-12:30 und 14:30-19 Uhr

Freitag: 8-13 Uhr