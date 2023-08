Die geplante Legalisierung von Cannabis sorgt momentan für Diskussionen. Nicht nur in der Politik, auch in der breiten Bevölkerung wird der Vorschlag von Gesundheitsminister Lauterbach kontrovers diskutiert. Nun warnt auch die Deutsche Krebshilfe zusammen mit dem Aktionsbündnis Nichtrauchen (ABNR) vor den Gesundheitsrisiken einer Legalisierung.

In einer Pressemitteilung gibt die Krebshilfe an, bereits ein Schreiben an Vertreter der Gesundheitspolitik verschickt zu haben.

Anstieg an Tabakprodukten befürchtet

Die ABNR und die deutsche Krebshilfe erwarten gerade durch den Co-Konsum von Cannabis und Tabak neue Gesundheitsrisiken. Die Bundesregierung solle entsprechende Schutzvorkehrungen im Gesetzentwurf beachten, erklärt die Krebshilfe.

„Eine legalisiert-kontrollierte Abgabe von Cannabis darf nicht die bislang erreichten Erfolge der Tabak- und Nikotinprävention gefährden.“ Gerd Nettekoven Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe

Zudem könnten mehr Nichtrauchende an Tabak- und Nikotinprodukte herangeführt werden, mahnt Reiner Hanewinkel, Stellvertretender Vorsitzender des ABNR. Auch Inhalationssysteme wie E-Zigaretten und Tabakerhitzer könnten vermehrt für den Cannabiskonsum genutzt werden.

Ein zusätzlicher Grund zur Vorsicht: Bei einem Co-Konsum von Cannabis und Nikotinprodukten steigt die Belastung für Atemwegsorgane und das Krebsrisiko, mahnt die Geschäftsführerin der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Christina Rummel.

Oft wird Cannabis zusammen mit Tabak geraucht. So könnten auch Nichtraucher über die Cannabis-Legalisierung an den Tabakkonsum herangeführt werden.

Krebshilfe stellt deutliche Forderungen

Das Aktionsbündnis Nichtrauchen hat eine Liste an Forderungen erstellt, von denen einige auch reine Tabakkonsumenten betreffen.

Alte Warnhinweise: Die ABNR fordert ähnliche auch beim Cannabis-Verkauf.

Zunächst soll verstärkt über die Risiken des Co-Konsums aufgeklärt werden. Auch ein Aufbau von Ausstiegsangeboten für Tabak- und Nikotinsucht im Zusammenhang mit Cannabiskonsum wird gefordert. Zudem soll es Verkaufsverbote für Produkte geben, die die Risiken des Co-Konsums verstärken. Auch eine begleitende Forschung wird gefordert.

Auf Cannabispackungen soll zudem eine Warnung über die Auswirkungen von Tabakkonsum stehen. Eine Orientierung könnten die Abschreckbilder auf den Zigarettenschachteln sein.

Laut dem Gesetzesentwurf soll die Ausgabe von Cannabis auf 25 Gramm pro Tag und bei 50 Gramm pro Monat gedeckelt sein. Die ABNR fordert jedoch zusätzlich eine „Analoge Anwendung der für Cannabis geplanten Abgaberegelungen auch für Tabak- und Nikotinprodukte.“ Damit würde auch die Ausgabe von Zigaretten beispielsweise gedeckelt.

Wie genau so eine Abgaberegelung für Nikotin in der Praxis aussehen könnte, erklärt das Aktionsbündnis nicht.