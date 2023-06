ANZEIGE // Gesundheit geht uns alle an - und doch ist es für Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich oft schwieriger als erwartet, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Für Unternehmen wie beispielsweise Krankenkassen, Apotheken oder Physiotherapie-Praxen ist die Gesundheitsbeilage des A.Beig-Verlags deswegen ein willkommenes Angebot. Die Beilage wendet sich an Leserinnen und Leser, die sich besonders für das Thema Gesundheit interessieren und deshalb alle auch potentielle Kunden darstellen. Vor allem Personen in höherem Alter können so besser erreicht werden, da die Beilage direkt mit der Zeitung zu ihnen ins Haus gelangt.

Das kann die Gesundheitsbeilage

Jeweils im Frühling und im Herbst erscheint eine neue Ausgabe. Als Sonderbeilage wird sie nicht nur als Extra in allen A. Beig-Tageszeitung beigelegt, sie erscheint auch in der sh:z E-Paper App, wo sie von Nutzern aus ganz Schleswig-Holstein gelesen werden kann. Auf Wunsch stellt der A.Beig-Verlag auch einige Exemplare für die Auslage im eigenen Unternehmen zur Verfügung. Mit einer Auflage von 22.975 Beilagen in Print und Digital und einer Leserschaft von insgesamt circa 57.000 Personen wird somit eine große Bandbreite an potentiellen Kunden erreicht, denen man über neue Erkenntnisse, besondere Behandlungsformen oder andere spannende Themen berichten kann.

Mehr Informationen: Belegung der Sonderbeilage in den A. Beig-Tageszeitungen Elmshorner Nachrichten

Barmstedter Zeitung

Uetersener Nachrichten

Pinneberger Tageblatt

Schenefelder Tageblatt

Quickborner Tageblatt

Wedel-Schulauer Tageblatt

Das Titelblatt der Gesundheitsbeilage aus dem Frühjahr 2023. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vorstellung über einen PR-Artikel

Ein besonderes Merkmal der Beilage „Gesundheit - Experten informieren“ ist, dass sich Unternehmen hier nebst gängiger Anzeigen auch in Form eines Fach-PR-Artikels vorstellen können. So bekommen die Leser einen detaillierteren und persönlicheren Eindruck des Unternehmens. Außerdem hat man damit die Möglichkeit, spannende Neuigkeiten in einer Länge vorzustellen, die man in Form von Werbung sonst selten vorfindet.

Natürlich sind auch andere Anzeigenformate möglich. Die Gesundheitsbeilage bietet auch Möglichkeiten für ganze oder halbe Anzeigenseiten samt Texten, Bildern und Infokästen. Diese eignen sich besonders für längere Themen wie beispielsweise neue Behandlungsformen in der Physiotherapie oder innovative medizinische Geräte in Krankenhäusern. Auch gestaltete Anzeigen ohne Text sind realisierbar.

Der Erscheinungsdatum der kommenden Beilage ist der 01. September 2023, Anzeigenschluss der 28. Juli 2023.

Für weitere Informationen genügt ein Blick in die Verkaufsunterlage:

Download Icon Download Icon

Mehr Informationen: Ansprechpartner für die Gesundheitsbeilage Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mediaberater oder unter 04101 535 6201 sowie anzeigen@a-beig.de.

TEASER-FOTO: 267519882