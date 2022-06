In einer US-Studie konnten alle Probanden von Darmkrebs geheilt werden. FOTO: imago-images/BildFunkMV (Symbolbild) Überraschende Ergebnisse Krebs-Mittel beseitigt in US-Studie Darmkrebs aller Probanden Von Laurenz Blume | 08.06.2022, 17:30 Uhr

Zehntausende Deutsche erkranken jährlich an Darmkrebs. Gut ein Drittel der Betroffenen versterben innerhalb der ersten fünf Jahre. In einer neuen US-Studie konnten Probanden mit Darmkrebs in einem Jahr davon befreit werden.