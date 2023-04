ANZEIGE // Michael Eggers betreibt als gelernter Hörakustikmeister zwei Filialen in Bordesholm und Wankendorf. Neben Hörprüfungen und Hörsystemanpassungen bietet er auch deren Wartung und Reparatur sowie maßgefertigten Gehörschutz an. In Bordesholm öffnete seine Hörakustikfiliale 2011 die Türen, fünf Jahre später kam eine zweite in Wankendorf hinzu. Ausschlaggebender Punkt für diese Standorte: Michael Eggers wollte den ländlichen Raum mit seinen Leistungen bedienen und vor allem älteren Menschen einen leichten Zugang zur Hörakustik bieten.

Schätzen tut der Inhaber an seiner Arbeit vor allem die Vielseitigkeit. Während seiner Arbeit muss er sich unter anderem mit den Themen Kommunikation, Psychologie, Chemie und Technik auseinandersetzen, wodurch kein Tag dem anderen gleicht. Auch der intensive Kundenkontakt macht Michael Eggers besonders Spaß. Nachdem er durch eine Stauballergie vom Tischler zum Hörakustiker umschulen musste, merkte er, dass ihm die Arbeit mit Menschen sehr liegt.

„Die Arbeit am Menschen kann sehr intensiv sein, ein Lächeln am Ende der Anpassung ist dabei immer eine schöne Belohnung.“ Michael Eggers Inhaber Hörakustik Eggers

Die Arbeit mit Menschen ist Michael Eggers besonders wichtig. Foto: Hörakustik Eggers

Vorsorge ist wichtig

Warum man regelmäßig Hörprüfungen zur Vorsorge machen sollte, ist für Michael Eggers schnell erklärt. Denn: Je eher ein Hörproblem festgestellt wird, desto leichter fällt die Gewöhnung an das technische Hilfsmittel. Der spätere Umgang mit den Hörsystemen wird damit umso einfacher. Außerdem haben Menschen, die sich frühzeitig um eine Versorgung mit Hörsystemen kümmern, im Alter auch die wenigsten Verluste beim Sprachverständnis. Wenn man anfängt schlechter zu hören, bekommen das Gehirn und seine Sprachzentren nicht genügend Informationen vom Ohr. Genau dadurch gehen dann Feinheiten im Sprachgebrauch verloren und Sprachverständnisprobleme treten auf, vor allem in lauteren Räumen. Ab diesem Punkt können auch Hörsysteme dem Problem unter Umständen nur noch schwerlich entgegenwirken.

Und ab wann sollte man am besten zur Vorsorge gehen? Wenn in jüngeren Jahren keine relevanten Probleme festgestellt werden, sollten man laut Eggers ab 40 jährlich zum Hörtest. Ab dann fängt die Hörleistung langsam an nachzulassen, was zunächst aber oft gar nicht bemerkt wird. Was die Entscheidung zur Vorsorge leichter macht: Termine beim Hörakustiker sind in der Regel zeitnah zu bekommen. Die Devise lautet: lieber wissen als nicht wissen.

Michael Eggers bei seiner ehrenamtlichen Arbeit in Pakistan. Foto: Hörakustik Eggers

Schutz der Ohren in lauten Berufen

Damit Musiker ihre Gitarre weiterhin selbst stimmen und Handwerker langfristig und problemlos ihrem Beruf nachgehen können, bietet Michael Eggers in seinen Filialen auch verschiedene Arten von Gehörschutz an. Bei Musikern empfiehlt Michael Eggers speziell angefertigte Gehörschutze, die bei Proben und Konzerten genutzt werden können. Die Besonderheit hierbei ist, dass der Klang überhaupt nicht geschmälert wird. Bei Handwerksbetrieben besucht Michael Eggers selbst auch gerne die Betriebe, um dort Beratungen für alle Teammitglieder durchzuführen. Dort werden von den Mitarbeitern Abdrücke vom Ohr gemacht, aus denen dann individuelle Maßanfertigungen von Gehörschutzen entstehen. Um sich trotz Schutz immer noch unterhalten zu können, gibt es spezielle Filter, die eingebaut werden können.

„Zurzeit versorge ich auch Menschen, die die zu Zeiten in lärmintensiven Bereichen gearbeitet haben, in denen Gehörschutz noch kein großes Thema und das Bewusstsein dafür noch nicht da war.“ Michael Eggers Inhaber Hörakustik Eggers

Ehrenamtliche Tätigkeit für das Free-Ear Camp in Pakistan

Neben der Selbstständigkeit engagiert sich Michael Eggers seit 2014 ehrenamtlich im Verein Pakistan - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. In diesem Rahmen veranstaltete er mit einigen Kollegen nun schon zum fünften Mal das sogenannte „Free-Ear Camp“, bei dem in Pakistan vor Ort HNO-Untersuchungen durchgeführt und Menschen mit Hörgeräten versorgt werden. Ob es dieses Jahr im November wieder stattfindet, hängt von der politischen Situation im Land ab.

Das Free-Ear Camp in Pakistan fand 2022 zum fünften Mal statt. Foto: Hörakustik Eggers

Angefangen haben dort die ersten Beratungen, Hörprüfungen und Anpassungen in einem Privathaus eines Kieler Pakistanis. Noch im gleichen Jahr entstand eine Kooperation mit einem nahegelegenen, privat finanzierten Klinikum, wo nun gemeinsam eine eigene Akustikabteilung aufgebaut wird. Bisher war die Unterweisung von Einheimischen in der Klinik so erfolgreich, dass diese dort ab nächstem Jahr voraussichtlich selbstständig arbeiten können - ganz im Sinne der „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Die Menschen in Pakistan können sich bei Arbeitslosigkeit nicht wie in Deutschland für Hilfe an den Staat wenden, sie sind auf sich alleine gestellt. In Ländern wie Pakistan ist deswegen ein funktionierender Körper immer noch besonders wichtig, um arbeiten gehen zu können. Eine umfassende ärztliche Versorgung ist allerdings nur selten gewährleistet oder muss privat getragen werden.

Die Arbeit von Michael Eggers und dem Team wird deshalb dort besonders geschätzt. Auch er beschreibt die Zeit im Free-Ear Camp als sehr intensiv, vor allem auch durch die kurze Zeit, die er für den gesamten Prozess der Hörgeräteanpassung hat. Wofür er hierzulande sonst Monate braucht, erarbeitet sich das Team dort in zwei Wochen. Doch dies nimmt das Team gern auf sich, denn:

„Den Menschen dort zu helfen und ihnen eine Perspektive für das eigene Leben bieten zu können ist etwas ganz Besonderes.“ Michael Eggers Inhaber Hörakustik Eggers

Bei wem Interesse für das Thema geweckt wurde, kann Michael Eggers und sein Team durch Spenden von alten Hörgeräten inklusive Zubehör sowie von Sonnenbrillen unterstützen.