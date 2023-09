ANZEIGE // Die Geschichte der Amtsschwesternstation in Fockbek reicht bis in das Jahr 1983 zurück. Die ehemals zwei Gemeindesschwestern bildeten den Grundstein für den heutigen großen ambulanten Pflegedienst und die Tagespflegeeinrichtung „An der Mühle“. Die gemeinnützige Amtsschwesternstation Fockbek GmbH bietet in Fockbek und Umgebung Unterstützung für Menschen in jedem Alter an, die trotz Pflegebedürftigkeit ihr Leben in den eigenen vier Wänden selbstbestimmt gestalten wollen. Dabei sind die Amtsschwestern stets auf der Suche nach netten Kollegen, um weiterhin die benötigten unterstützenden Hilfen anbieten zu können.

Ambulante Pflege und Tagespflege

Die ambulante Pflege ist eine wichtige und zunehmend bedeutende Betreuungsoption für Menschen, die Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags benötigen. Sie ermöglicht es den Betroffenen, in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben.

Mit der Übernahme von ärztlichen Verordnungen werden zu Hause zum Beispiel Antithrombose-Strümpfe angezogen, Medikamente und Spritzen gerichtet und verabreicht und Wunden durch spezielle Wundexperten fachgerecht versorgt. Über die Leistungen der Pflegekasse werden die Menschen und deren Angehörige in der eigenen individuellen Pflege unterstützt, durch speziell geplante Betreuung gefordert und gefördert sowie im Bereich Hauswirtschaft entlastet.

Hier sieht man Manfred bei der Arbeit: Der Pfleger zieht einer Patientin die Strümpfe an. Foto: Schmerschneider

Die Tagespflege „An der Mühle“ ist eine teilstationäre Einrichtung der gemeinnützigen Amtsschwesternstation und vervollständigt das ambulante Angebot. Die Tagesgäste wohnen zu Hause und werden vom eigenen Fahrdienst morgens abgeholt und abends sicher wieder nach Hause gebracht. Mit einem gemeinsamen Frühstück startet der Tag in aller Ruhe. Ein vielfältiges Angebot z.B. mit Ausflügen, Gymnastik, Gedächtnistraining, Beschäftigungsangeboten und geselligem Beisammensein fördert die körperliche und geistige Fitness.

„Unser Haus soll für unsere Gäste ein Zuhause sein.“ Ulrike Nemitz Pflegedienstleitung

Die Amtsschwesternstation bietet mit dem ambulanten Pflegedienst und der Tagespflege eine wertvolle Alternative zur stationären Pflege. Sie trägt dazu bei, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und deren Angehörige zu entlasten und Freiräume zu schaffen. Dies alles mit dem Ziel, dass wir Menschen möglichst lange und selbstbestimmt zu Hause leben können.

Die Tagesgäste fühlen sich sichtlich wohl in der Tagespflege. Foto: Schmerschneider

Pflegeleitbild

„Menschenwürde, Toleranz, Ehrlichkeit und Vertrauen ist Grundlage für unseren Umgang mit Menschen.“, so die Amtsschwesternstation selbst. Die Rolle der Amtsschwestern liegt in der Krankheitsverhütung, der Gesundheitsförderung und der pflegerischen Behandlung während des Krankheits- und Genesungsprozesses und in der Rehabilitation. Die individuelle Pflege wird durch eine Bezugspflegefachkraft sichergestellt.

Die Aufgaben der Bezugspflegekraft sind sehr vielseitig. Sie ermittelt die Risikopotentiale der Patienten und prüft diese regelmäßig. Daraus werden Pflegeplanungen und Maßnahmenpläne erstellt und immer wieder den speziellen Bedürfnissen angepasst. Sie kennt den Menschen und sein Krankheitsbild ohne Ausnahmen – deswegen ist die Bezugspflegekraft der zentrale Ansprechpartner für Kunden, Tagesgäste, Angehörige und deren Hausärzte.

Seit 2012 beschäftigt die Amtsschwesternstation auch speziell ausgebildete Palliativ-Care-Pflegefachkräfte, die eine professionelle Begleitung in der letzten Lebensphase ermöglichen. Gemeinsam mit dem Palliativnetz HORIZONT leistet sie mit Ärzten und anderen Professionen Sterbebegleitung in der Häuslichkeit.

Offen und einladend - so sieht es bei den Amtsschwestern aus. Foto: Schmerschneider

Jobaussichten bei der Amtsschwesternstation in Fockbek

Neben Minijobs wie Fahrer für den Abhol- und Bringdienst oder der Haushaltshilfe für die Pflegekunden werden regelmäßig Pflegekräfte gesucht. Hierbei ist das Alter nicht entscheidend - wichtiger ist das Herz am rechten Fleck. Für Auszubildende zur Pflegefachkraft stehen mehrere Praxisanleiter bereit. Die Ausbildung startet jeweils zum 01.03. und 01.09. eines Jahres. Bewerbungen werden telefonisch, per mail oder gerne persönlich entgegengenommen.

Entspannen können neue und alte Mitarbeiter in den neuen Räumlichkeiten in der Rendsburger Straße 52 in Fockbek Die angenehmen hellen Räume sorgen für eine gute Atmosphäre und wirken motivierend für Arbeitnehmer und Gäste. Der Tresen zur Anmeldung ist mit Mauersteinen versehen und damit ein wahres Unikat im Büro. Neben modernen Büroräumen und Flächen ist ebenso ein schöner Aufenthaltsraum mit Küche vorhanden.