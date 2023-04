Foto: Shutterstock Forum zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten ALLERGY & ME startet am 6. Mai in der Messe Husum 21.04.2023, 00:00 Uhr

Am 6. Mai 2023 feiert das Informationsforum ALLERGY & ME von 9-18 Uhr in der Messe Husum Premiere – und reagiert damit auf einen rasant wachsenden Bedarf. In Deutschland leiden ca. 30 Millionen Menschen an einer Allergie. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, weil viele Allergien erst spät oder gar nicht als solche erkannt werden. Im Mittelpunkt des Forums, das sich mit umfassenden Informationen und Hilfestellungen direkt an Betroffene wendet, werden in diesem Jahr Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten stehen.