ANZEIGE // Kiel. Der Startschuss ist gefallen. Unter dem Motto ‚Gesundheit tanken statt Benzin‘ wurde die landesweite Sommeraktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ von ADFC und AOK NordWest in Kiel gestartet. Die Organisatoren laden alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ein, zwischen dem 1. Mai und 31. August das Auto stehen zu lassen und an mindestens 20 Arbeitstagen mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Die Schirmherrschaft für die Aktion hat Landes-Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen übernommen. „Der Radverkehr in Schleswig-Holstein ist auf einem richtig guten Weg. Jetzt heißt es noch eine Schippe drauflegen, um die gute Entwicklung fortzusetzen“, so Madsen. Für AOK-Landesdirektorin Iris Kröner spare jeder mit dem Fahrrad gefahrene Kilometer Sprit, steigere die persönliche Fitness und den Kalorienverbrauch und sei gleichzeitig ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.

Beitrag zur Verkehrswende leisten

„Mit dem Rad zur Arbeit zu fahren fördert nicht nur die Gesundheit, jeder kann damit auch einen Beitrag zur Verkehrswende leisten - und gleichzeitig den eigenen Geldbeutel entlasten. In diesem Jahr ergeben sich neue Möglichkeiten über das Deutschlandticket (49 Euro-Ticket)“, sagt ADFC-Landesvorsitzende Stephanie Meyer. Auch Pendler können mitmachen, die das Rad für eine Teilstrecke bis zur Bus- oder Bahnhaltestelle nutzen.

Auf den Sattel und los geht's, v. l.: Stephanie Meyer (ADFC-Vorsitzende), Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen, AOK-Landesdirektorin Iris Kröner und Frank Meier (Vorstand Stadtwerke Kiel) bei einer kleinen Radtour zum Auftakt der Aktion. Foto: AOK/hfr

Radfahren im Unternehmen ist ein Gewinn

Für Frank Meier, Vorstandschef der Stadtwerke Kiel, ist das Radfahren im Unternehmen zu fördern in vielfacher Hinsicht ein Gewinn. „Wir schonen einerseits die Umwelt durch weniger CO 2 -Ausstoß und Lärm vom Autoverkehr, andererseits stärken wir die Gesundheit der Belegschaft. Daher passt diese Aktion optimal zu unserem betrieblichen Engagement, das Klima zu schützen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit zu halten.“

Radfahren stärkt das Herz-Kreislauf- und Immunsystem

AOK-Landesdirektorin Iris Kröner sagt:

„Wer in die Pedale tritt, profitiert von den gleichen Vorteilen anderer Ausdauersportarten, wie zum Beispiel einer Stärkung des Herz-Kreislauf- und des Immunsystems. “ Iris Kröner Landesdirektorin der AOK NordWest

Und bereits durch eine halbe Stunde Bewegung am Tag sinkt das Risiko, an Diabetes oder Bluthochdruck zu erkranken. Außerdem entspannt Fahrradfahren und baut Stress ab. Dazu wollen AOK NordWest und der ADFC mit ihrer gemeinsamen Aktion ‚Mit dem Rad zur Arbeit‘ gern beitragen und die Menschen zur Teilnahme motivieren.

Neben mehr Gesundheit und Umweltschutz warten auf die Teilnehmer auch attraktive Preise, die von Drittfirmen gespendet wurden. Darunter sind hochwertige Fahrräder und Fahrradzubehör.

Anmeldung im Internet unter: www.mdrza.de.