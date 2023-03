Die AOK NordWest veröffentlichte im Januar 2023 eine Pressemitteilung, welche einen Anstieg bei den Verdachtsfällen auf medizinische Behandlungsfehler thematisiert. Foto: AOK/hfr. up-down up-down AOK NordWest AOK-Analyse: Wieder mehr Behandlungsfehler in Schleswig-Holstein 10.03.2023, 00:00 Uhr

In Schleswig-Holstein haben die Verdachtsfälle auf einen Behandlungsfehler in 2021 wieder zugenommen, schreibt die AOK in einer Pressemitteilung. Eine aktuelle Auswertung der AOK NordWest bei ihren Versicherten hat ergeben, dass in 191 Fällen ein Verdacht geäußert und weiterverfolgt wurde. Im Jahr zuvor waren es 146 Fälle.