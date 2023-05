ANZEIGE // Langjährige Erfahrung, profundes Fachwissen, qualifizierte Serviceleistungen: Eigenschaften, durch die sich die Silke Lorenzen GmbH mit Sitz in Neumünster auszeichnet. Als Hausverwaltung und Immobilienmakler betreut das Unternehmen Wohnungseigentümergemeinschaften, Zinshäuser und Gewerbeeinheiten nicht nur in Neumünster und Umgebung, sondern auch im restlichen Schleswig-Holstein einschließlich der Inseln Sylt und Amrum sowie in Hamburg und Berlin. Privat- und Gewerbekunden bietet die Silke Lorenzen GmbH einen Premium-Sorglos-Service mit Leistungsgarantie. Silke Lorenzen und ihr Team kümmert sich um alle Pflichten und Aufgaben, die rund um eine Immobilie anfallen.

Objekte sicher und erfolgreich vermieten oder verkaufen

Steigende Immobilienpreise sowie eine eklatant hohe Wohnraumnachfrage – auch in Neumünster stellt sich die Situation so dar. Verzweifelt suchen Privatpersonen und institutionelle Investoren nach Immobilien in bester Lage und zu attraktiven Konditionen. Mit umfassendem Know-how und fundierten Marktkenntnissen bewältigt das Expertenteam aus Neumünster mit unermüdlichem Engagement zielorientiert jegliches Immobilienprojekt. Engagement und Leidenschaft für den Beruf zeichnen Silke Lorenzen aus. Diese Leidenschaft möchte sie auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln.

Tolle Entwicklungschancen in einem kleinen, jungen Team

Abwechslungsreich und vielseitig – so beschreibt Silke Lorenzen den Arbeitsalltag in ihrem Unternehmen. „Vielseitig ist unsere Tätigkeit nicht nur wegen der unterschiedlichen Aufgaben, sondern auch, was die Menschen betrifft. Ich habe Kontakt mit Menschen aus allen Einkommensschichten und mit den verschiedensten Hintergründen, und alle haben die gleiche Berechtigung. Ich finde es unheimlich spannend, immer wieder mit neuen Situationen zu tun zu haben“. Das insgesamt siebenköpfige Team bearbeitet zahlreiche Projekte, die – und das ist Silke Lorenzen wichtig – fair und entsprechend der Fähigkeiten und Interessen der Kollegen aufgeteilt werden. Dazu gehört auch, dass alle Teammitglieder die Möglichkeit bekommen, eigene Schwerpunkte zu setzen.