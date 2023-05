ANZEIGE // Die Klimakrise und damit einhergehend eine notwendige Energiewende gewinnen immer mehr an Brisanz und bei vielen Eigenheimbesitzerinnen und -besitzern sowie Unternehmen stellt sich spätestens seit dem letzten Winter immer aktueller auch die Frage: Wie sichere ich effizient und möglichst autark meine zukünftige Energieversorgung ab?

Seit 2018 bietet die Koslowski Energie Consulting e.K. in der Haberstraße 33 in Neumünster die professionelle und fachkundige Montage und Installation von PV-Anlagen und autarker Energieversorgung an. Bei der KEC erhalten Sie neben einer umfassenden persönlichen Beratung alle Dienstleistungen rund um PV-Anlagen aus einer Hand: PV-SOL-Berechnung inkl. Wirtschaftlichkeitsanalyse, Vor-Ort-Begehung, Beschaffung, Montage und Installation der Anlagen durch ausgebildetes Fachpersonal sowie Durchführung der Inbetriebnahme und Vermittlung der individuellen Reststromversorgung - auf Wunsch auch mit passender Finanzierung durch regionale Finanzpartner.

Große Auswahl an PV-Produkten und Jubiläumsangebot

Trotz einer weiterhin angespannten Liefersituation auf dem Weltmarkt hält die KEC dank vorausschauender Planung für viele Kundenwünsche und Anwendungsbereiche eine vielfältige Auswahl an Produkten und Lösungen bereit. Ob Grundversorgung in Kombination aus Solarmodulen und Wechselrichter - mit oder ohne Speichersystem - oder das Komplettpaket mit Wallbox, Speichersystem und Wärmepumpe: Die KEC findet auch bei speziellen Anforderungen die passende Lösung.

Durch den Ausbau des Montage- und Installationsteams können die PV-Anlagen innerhalb weniger Wochen geplant und umgesetzt werden – meist innerhalb eines Quartals ab Anfrage. Anlässlich des 5-jährigen Bestehens der KEC erhalten Sie aktuell eine 8-kWp-Anlage als Jubiläumsaktion ab 15.990 €. Darin enthalten sind Module, Wechselrichter sowie E-Montage und Inbetriebnahme. Ein Speicher inkl. Montage kann separat dazu erworben werden. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens.