Seit Ende August läuft die Kampagne „Energie sparen. Jetzt.“ der Stadtwerke Kiel, die gemeinsam mit über 60 regionalen Partnern Verbraucher über die Hintergründe der Energiekrise informieren und Tipps zum Energiesparen geben möchten – um den privaten Geldbeutel zu entlasten, aber auch, um einen Beitrag zur Bewältigung der gegenwärtigen Krise zu leisten. Um zu verhindern, dass der „Notfallplan Gas“ ausgerufen werden muss, müssen 20% des gesamtdeutschen Energieverbrauchs eingespart werden. Zwar gelten Privathaushalte im Rahmen des Notfallplans weiterhin als „geschützt“. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Kundengruppe eine Belieferung mit Gas in jeder Situation garantiert wird – sie steht in der Abschaltreihenfolge lediglich am Ende. Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel, teilt mit:

„Um sicher durch den Herbst und Winter zu kommen, muss der Energieverbrauch jetzt runtergehen. Insbesondere in der kommenden Heizperiode sollten unter anderem Haushalte auch noch stärker auf ihr Heizverhalten achten. “ Sönke Schuster Pressesprecher Stadtwerke Kiel

Einer der regionalen Partner der Kampagne, die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, veranstaltet jetzt eine Reihe von Online-Seminaren, auf denen sich Verbraucher zum Thema Energiesparen informieren können. Die Vorträge werden von Experten der Verbraucherzentrale gehalten und richten sich, je nach Thema, besonders an Mieter, an Hausbesitzer oder an alle Verbraucher. Finanziert werden die Veranstaltungen durch die Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale, sodass die Teilnahme kostenfrei ist. Hier eine Liste der Termine und Themen:

Neben Tipps zur Senkung des eigenen Strom- und Gasverbrauchs wird hier etwa auch aufgezeigt, welche Optionen Verbraucher haben, die ihre Rechnungen nicht mehr begleichen können. Aber auch das Thema Schimmel in Wohnräumen wird thematisiert – dank der feuchten Seeluft in vielen schleswig-holsteinischen Städten ein Dauerthema in der kalten Jahreszeit, das zum ernsthaften Gesundheitsproblem werden kann.

Sönke Schuster, Pressesprecher der Stadtwerke Kiel, erklärt: „Wir freuen uns, im Rahmen der Gemeinschaftsaktion in dieser Form mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zusammenzuarbeiten. Wir wollen den Verbrauchern auf möglichst vielen Kanälen Informationen bieten, sodass sich jeder in der Form informieren kann, wie es für ihn oder sie am besten passt.“ Er weist auch auf die Website der Kampagne „Energie sparen. Jetzt.“ hin, auf der immer wieder neue Inhalte, Tipps und Hintergrundinfos veröffentlicht werden, sodass es sich lohnt, hier regelmäßig reinzuschauen.

Außerdem zeigt er sich erfreut über den Erfolg der Kampagne, die innerhalb der ersten Wochen nach Start bereits weiteren Zulauf erfahren hat: „Die Aktion kommt super an, wir wurden schon von einigen Unternehmen kontaktiert, die von der Aktion erfahren und sich bei uns gemeldet haben, weil sie mitmachen wollen. Wir haben die Aktion gestartet mit 40 Partnern, die wir angefragt haben, jetzt sind es schon bald 70.“

Wie kann ich zuhause Energie sparen? Welche Maßnahmen bringen wirklich etwas? Und wie lese ich den Energieausweis meines Hauses richtig? Auch die Stadtwerke Kiel haben eine Energieberatung für ihre Kunden ins Leben gerufen um diese und viele weitere Fragen zu beantworten. Die Beratung erfolgt telefonisch. Wer diesen kostenlosen Service in Anspruch nehmen möchte, kann online ein Formular ausfüllen, um seinen Wunschtermin für die Energieberatung per Telefon in Anspruch zu nehmen. Die Stadtwerke setzen sich dann mit den Verbrauchern in Verbindung, um den Termin abzustimmen.

Weitere Informationen zur Gemeinschafts-Aktion gibt es unter www.energie-sparen-jetzt.sh