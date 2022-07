ANZEIGE // Vor 25 Jahren sind sie zu zweit gestartet, René Tank und sein Vater Heinz. In einem Wohnanhänger auf dem heimischen Gründstück haben sie ihr Büro eingerichtet und sich mit fünf Wohnmobilen, die zum Verkauf standen, selbständig gemacht. Das war die Geburtsstunde von Tank Reisemobile. Das Familienunternehmen wuchs in den folgenden Jahren schrittweise um eine Meisterwerkstatt, zahlreiche Mitarbeiter und ein größeres Fahrzeug-Angebot zum Mieten und Kaufen. 2017 zog Tank Reisemobile an die Teichkoppel 40 in Dänischenhagen, wo Service und Verkauf zentralisiert an einem Ort gebündelt sind. Was dem Betrieb über all die Jahre stets erhalten geblieben ist, sind sein Charme und die familiäre Atmosphäre. Wer Lust hat, ein Teil des Teams zu werden, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Tank Reisemobile sucht in mehrere Bereichen personelle Unterstützung.

„Wir sind immer auf der Suche nach motivieren Mitarbeitern und Azubis, sowohl angehende und erfahrene Automobilkaufleute als auch Handwerker für die Werkstatt. Demnächst geht zudem ein Kollege aus der Fahrzeugaufbereitung in Rente“, sagt Inhaber René Tank. Derzeit sind bei Tank Reisemobile 14 Personen beschäftigt. Auch seine Ehefrau Tanja ist seit 20 Jahren an Bord. Sie kümmert sich um den Bereich Vermietung und unterstützt im Verkauf. „Wir haben kleines, familiäres Team mit geringer Fluktuation. Die Mitarbeiter sind lange bei uns. Jeder hat seine Aufgaben, aber trotzdem unterstützt und kümmert man sich ein bisschen um alles“, berichtet René Tank. In der Werkstatt beispielsweise werden Allrounder (m/w/d) mit einer handwerklichen Ausbildung und Interesse für Wohnmobile gesucht. Und wer Lust hat, sich zur Automobilkauffrau oder -mann, zum Kfz-Mechatroniker (m/w/d) oder Servicetechniker (m/w/d) bei Tank Reisemobile ausbilden lassen, kann sogar in diesem Jahr noch starten. „Das machen wir mit Hilfe der IHK möglich“, erklärt René Tank.

Mehr Informationen: Bei Tank Reisemobile bewerben größer als Größer als Zeichen Wer Interesse daran hat, ein Teil des Teams von Tank Reisemobile zu werden, kann sich gerne per E-Mail (info@tank-reisemobile) melden oder einfach – bitte nach einer kurzen Voranmeldung – im Laden vorbei kommen (Teichkoppel 40, 24229 Dänischenhagen).

Frankia, Pilote, Westfalia und mehr: viele Marken unter einem Dach

Die Campingbranche bezeichnet René Tank als eine besondere. Das spiegelt sich auch in der täglichen Arbeit wider: „Die Kunden verwirklichen sich einen Traum, sie kaufen sich ein Stück Freizeit, für das sie lange arbeitet haben. Sie haben ein anderes Verhältnis zum Produkt. Wir führen kein Kundengespräch ohne über den Urlaub zu reden. Das macht uns viel Spaß. Das ist etwas ganz anderes als in einem steifen Autohaus, in dem es viel Druck und Vorgaben gibt. Der Umgang hier ist familiär, hier sind alle per Du. Das positive Miteinander merkt man auch bei den Kunden“, berichtet der Inhaber.

Familienunternehmen seit 1997: Tank Reisemobile in Dänischenhagen Foto: Tank Reisemobile Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tank Reisemobile verkauft Fahrzeuge verschiedener Arten – vom günstigeren Kastenwagen bis hin zum gehobenen Reisemobil mit luxuriöser Ausstattung ist alles dabei. Das Fachgeschäft in Dänischenhagen handelt mit den Marken Frankia und Pilote, außerdem Chausson, Illusion, Randger und Yucon. In Deutschland ist Tank Reisemobile der nördlichste Westfalia-Händler, der auch aufblasbare Zeltanhänger von Opus im Angebot hat. Dazu kommen Gebrauchte unterschiedlichster Marken. Und: mit TRM Vans hat Tank Reisemobile im letzten Jahr eine eigene Marke für Kastenwagen aufgebaut. Auf der Basis von Mercedes-Benz Fahrzeugen werden die Sprinter je nach Kundenwunsch individuell ausgebaut. Mehr dazu lesen Sie am 27. Juli auf shz.de.

Wer sich kein eigenes Reisemobil zulegen, sondern eines mieten möchte, ist bei Tank Reisemobile ebenfalls richtig: Bis zu 20 Mietfahrzeuge hat das Familienunternehmen im Angebot. René Tank und seine Frau Tanja verbringen ihren Urlaub übrigens selbst häufig auf vier Rädern: „Natürlich, wir campen selbst gerne“, sagt der Familienvater. Für Dänemark-Reisende hat er einen Geheimtipp: Den Campingführer Pintrip, mit dem man sich im ganzen Land auf mehr als 750 privaten Stellplätzen jenseits von kommerziellen Campingplätzen für 24 Stunden aufhalten kann. René Tank selbst hat sich die Jahreskarte schon mehrfach gekauft und bietet sie auch in seinem Laden an.

Auf dem Betriebsgelände von Tank Reisemobile befinden sich sowohl die Meisterwerkstatt als auch die Fahrzeuge, die zum Verkauf stehen oder gemietet werden können. Foto: Tank Reisemobile Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tank Reisemobile e.K.

René Tank

Teichkoppel 40

24229 Dänischenhagen



Telefon: 04349/919410

Web: tank-reisemobile.de

E-Mail: info@tank-reisemobile.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9-18 Uhr

Samstag von 10-13 Uhr

Samstagnachmittag, sonn- und feiertags ist ab 10 Uhr Schautag.