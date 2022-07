„Wir vertreten bereits viele hochwertige Marken, aber mein Wunsch war immer, eigene Ideen umzusetzen und ein Produkt in einem sehr guten Qualitätsstandard auf den Markt zu bringen, das individuelle Wünsche berücksichtigt. Ich sehe in der Campingbranche die Entwicklung hin zum Kastenwagen“, erzählt René Tank. Er ist Inhaber von Tank Reisemobile in Dänischenhagen. Das Fachgeschäft, das er vor 25 Jahren gemeinsam mit seinem Vater gegründet hat, verkauft Wohnmobile, Wohn- und Kastenwagen. Außerdem werden einige Fahrzeuge zur Vermietung angeboten. Seit einem Jahr baut René Tank mit TRM Vans eine eigene Marke auf: Kunden können ihren Wunsch-Van bei Tank Reisemobile nach dem Baukastenprinzip aussuchen, den eigenen Vorstellungen gemäß ausstatten und umbauen lassen und schließlich mit dem Sprinter vom Hof direkt in den Urlaub fahren.

„Deine persönliche Note ins Fahrzeug bringen, das kannst du bei uns“

Basis für jeden TRM Van ist ein Sprinter der Marke Mercedes Benz. Drei unterschiedliche Längen zwischen 5,99 und 7,37 Metern haben die Kunden zur Auswahl sowie zwei verschiedene Höhen. „Je nachdem wie groß die Sitzgruppe, das Bett, das Bad und die Dusche sein sollen, empfehlen sich verschiedene Modelle. Die Raumgestaltung erfolgt individuell“, erklärt René Tank. Tank Reisemobile entwirft die Designs und die Farbgestaltung selbst. Kunden können entweder zwischen den bereits bestehenden Vorschlägen auswählen oder ihre Farbideen selbst verwirklichen lassen. „Das ist ziemlich einzigartig, das macht kaum jemand. Wir sagen immer: Deine persönliche Note ins Fahrzeug bringen, das kannst du bei uns“, erklärt René Tank. Durchschnittlich dauert es rund sechs Monate, bis das Wunsch-Fahrzeug fertig ist. „Manchmal geht es aber auch schneller, wir haben auch schon 2,5 Monate geschafft“, verrät René Tank stolz.

Mit dem Bett auf Reisen gehen: Die TRM Vans verleihen Freiheitsgefühle und bieten zugleich ein Zuhause auf Zeit. Foto: trm-van.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Wir können liefern! Denn wir haben viele Fahrgestellte vorgekauft.“ René Tank Inhaber Tank Reisemobile

Betankbare Gasflaschen, eine Solaranlage fürs Dach, Bad und Dusche getrennt, viel Platz im Schlafbereich oder bei der Sitzgruppe, und und und – die Wünsche für das eigene Vanlife sind so vielseitig wie die Menschen, die hinterm Steuer sitzen. Mit den TRM Vans sind alle Ausstattungsvarianten möglich. Die Fahrzeuge werden in Handarbeit von einem Partnerbetrieb in Europa hergestellt. Tank Reisemobile arbeitet seit vielen Jahrzehnten mit diesem Partner zusammen. „Das Team setzt hundertprozentig das um, was wir uns vorstellen. Das ist wichtig. Und was derzeit auch von Bedeutung ist: Wir können liefern! Denn wir haben viele Fahrgestellte vorgekauft“, weiß René Tank.

Die Zielgruppe für die TRM Vans beschreibt der Inhaber mit einem Augenzwinkern als die ewig jung gebliebene Kundschaft, die mit 60 Jahren noch aussehe wie 40 Jahre und es bequem haben wolle, wenn es auf Reisen gehe. Ein bisschen Komfort darf es schließlich schon sein, wenn man einige Zeit lang mit dem Reisemobil unterwegs ist. Dass ein ausgebauter Van für manche attraktiver ist als ein Wohmobil, liegt nach Einschätzung von René Tank an verschiedenen Gründen: „Von der Optik und vom Fahrgefühl her kommt der TRM Van wesentlich dynamischer daher. Als Fahrer sehe ich außerdem etwas abenteuerlustiger aus als im Wohnmobil und kann das Fahrzeug auch relativ einfach als Allradvariante bestellen“, weiß der Unternehmensleiter.

Für die TRM Vans hat Tank Reisemobile ein eigenes Logo entwickelt: eine Weltkugel mit Anker. Foto: trm-van.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Außerdem kommt ein anderer wichtiger Aspekt hinzu, der die TRM Vans beliebt macht: „Mit einer Solaranlage auf dem Dach und dadurch, dass man mit viel weniger Wasser als üblich auskommt, gehört Camping im Reisemobil zu den umweltfreundlichsten Urlaubsformen. Wer gerne möglichst nachhaltig reist, ist hier gut aufgehoben. Und mit einer gewissen Ausstattung bin ich eine Zeit lang autark unterwegs und muss nicht unbedingt den nächsten Campingplatz aufsuchen“, gibt René Tank an.

Sonderausstattungen wie eine Markise, eine Lithium-Batterie anstatt einer Standard-Autobatterie, ein Trägersystem für das Fahrrad, ein Aufstelldach, oder ein Dachträger für Surfboards – all das und noch viel mehr ist in den TRM Vans möglich. Der Kunde bestimmt, wie das Fahrzeug aussieht und was es kann. Um alles andere kümmern sich René Tank und sein Team.

Platzsparend und aufgeräumt: Beispiel einer Elektroinstallation im TRM Van Foto: Tank Reisemobile Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kontakt

TRM VAN : indivandual lifestyle

Tank Reisemobile e.K.: René Tank

Teichkoppel 40

24229 Dänischenhagen

Web: www.trm-van.de

Telefon: 04349 919410

E-Mail: info@trm-van.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9-18 Uhr

Samstag von 10-13 Uhr

Samstagnachmittag, sonn- und feiertags ist ab 10 Uhr Schautag.