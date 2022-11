ANZEIGE // Die Corona-Pandemie hat nicht nur dem Veranstaltungs-Sektor, sondern auch Sparten, die direkt davon abhängig sind, hart zugesetzt – wie etwa den hiesigen Taxi-Unternehmen. Weniger Gäste in den Kneipen, Discos und Kinos, das hieß auch weniger Kunden für Taxi Ottenberg, den ältesten Taxi- und Busbetrieb Eckernfördes. „Die Corona-Pandemie hat uns vor große Schwierigkeiten gestellt und tut es noch immer“, berichtet Inhaber Wolfgang Ottenberg. Wie sein Unternehmen es trotzdem durch die Krise geschafft habe? „Nur durch gezielte Planung. Wir haben in der Zeit zum Beispiel nur die Festangestellten fahren lassen, um denen die nötige Sicherheit zu gewährleisten. So haben uns irgendwie durchgehangelt.“ Außerdem wurden Fahrten zum ermäßigten Preis für Senioren über 70 Jahren angeboten.

80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt das Familienunternehmen, davon 67 Fahrer, die in drei Schichten arbeiten. Damit ist die Erreichbarkeit rund um die Uhr gewährleistet – im Kontrast zu vielen anderen Taxiunternehmen, die in den letzten Jahren ihren Service derart einschränken mussten, dass es für Kunden in vielen Ortschaften inzwischen schwierig bis unmöglich ist, in den Abend- und Nachtstunden ein Taxi zu bekommen. In Eckernförde hingegen kann man sich darauf verlassen, bei Taxi Ottenberg jemanden zu erreichen – 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.

Wolfgang Ottenberg hat bereits als kleiner Junge Anrufe für das Taxiunternehmen seines Vaters entgegen genommen - und ist inzwischen seit 25 Jahren selbst Inhaber. Foto: Taxi Ottenberg

Dank dieser Verlässlichkeit ist die Quote an Stammkunden hoch – ein Fakt, auf den Wolfgang Ottenberg stolz ist.

„Vor einigen Jahren habe ich mal eine Dame hier aus Eckernförde nach Bremen gefahren. Die hat neulich wieder angerufen, um eine Fahrt bei uns zu buchen. Da fühlt man sich natürlich sehr geschmeichelt, wenn die Kunden mit dem Service so zufrieden waren, dass sie uns noch Jahre später in Erinnerung haben.“ Wolfgang Ottenberg Inhaber Taxiruf Eckernförde

Auch lange Fahrten, etwa zum nächsten Flughafen, sind also kein Problem. Die meisten Kunden jedoch brauchen das Taxi für Fahrten zwischen Eckernförde und dem umliegenden Gemeinden. So übernehmen die Fahrer von Taxi Ottenberg etwa auch regelmäßig Krankenfahrten für Mitglieder aller Kassen, Kurier- und Einkaufsfahrten – und tragen den Leuten, wenn sie etwa motorisch eingeschränkt und daher auf Hilfe angewiesen sind, die Einkäufe auch mal in die Wohnung. Der Inhaber erklärt:

„Ich sehe mich in erster Linie als Dienstleister. Wir bieten Menschen Mobilität, die sie wirklich brauchen, für die etwa die öffentlichen Verkehrsmittel keine Option sind.“ Wolfgang Ottenberg Inhaber Taxiruf Eckernförde

Die Zentrale von Taxiruf Eckernförde liegt am Rosseer Weg 7-9. Foto: Taxi Ottenberg

Zur breit aufgestellten Flotte des Unternehmens gehören unter anderem fünf Fahrzeuge, in denen Menschen im Rollstuhl befördert werden können, Großraum-Taxis mit Platz für acht Fahrgäste für die nächste Geburtstags- oder Weihnachtsfeier, sowie diverse Caddys, Tourans und E-Klassen. Überhaupt haben es die Fahrzeuge von Mercedes-Benz dem Taxi-Unternehmer besonders angetan und ihn durch seine 25-jährige Karriere beim Familienunternehmen begleitet. „Eine meiner besten Erinnerungen ist, wie ich als junger Mann mit meinem Vater mein erstes Fahrzeug in Stuttgart abgeholt habe. Dieses Jahr bin ich dann mit meinem Sohn zum ersten Mal runtergefahren, da hat man schon ein wenig das Gefühl, dass sich ein Kreis schließt.“

Mit Blick auf die anstehenden Feiertage empfiehlt Wolfgang Ottenberg den Menschen in und um Eckernförde, bei Bedarf frühzeitig ein Taxi zu bestellen. „Wir sind in der Advents- und Weihnachtszeit in voller Stärke im Einsatz, aber dank der großen Nachfrage kann es sein, dass man auch mal länger auf ein Taxi warten kann. Am besten ruft man also schon ein paar Tage vorher bei uns an, wenn man etwa ein Großraumtaxi für seine Betriebsfeier braucht.“

Taxen können telefonisch unter der 04351-5000, 04351-2000 oder 04351-2020 bestellt werden sowie online unter https://taxiottenberg.de/taxi-online/view/form.