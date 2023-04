Schon seit über 50 Jahren fertigt das Unternehmen Nordplast in Schenefeld bei Itzehoe Türen und Fenster aus Kunststoff. Besonderer Wert wird dabei auf den Kundenservice gelegt: Fenster und Türen gibt es hier grundsätzlich auf Maß und jeder Kunde bekommt eine individuelle Beratung. Auch der Einbau findet durch firmeneigene Servicemitarbeiter statt. Die Montageteams sind in ganz Schleswig-Holstein sowie in Hamburg unterwegs und unterstützen sowohl bei großen Bauvorhaben als auch beim Austausch einzelner Fenster- und Türelemente.