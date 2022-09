Für viele Autofahrer ist es ein Schreckensszenario: Man ist mit dem Auto im Ausland unterwegs, kommt gerade von einem schönen Ausflug oder einem Besuch bei der Familie und möchte einfach nur zurück nach Hause – als es plötzlich kracht. Ein Verkehrsunfall im Ausland kann richtig Ärger machen. Selbst dann, wenn der Unfallgegner den entstandenen Sach- oder Personenschaden verschuldet hat. Die Itzehoer Versicherungen erklären, wie man sich gegen finanzielle Schäden schützen kann.

Nicht auf den Kosten sitzenbleiben

Wer schon einmal mit dem eigenen Auto im Ausland einen Unfall hatte, an dem er selbst nicht schuld war, weiß, dass das richtig Geld kosten kann. Denn das Sprichwort „Andere Länder, andere Sitten“ gilt leider auch für den Schadensersatz. Das heißt konkret: Wer außerhalb von Deutschland einen Unfall mit einem Unfallgegner mit ausländischer Zulassung hat, dessen Schaden wird nach den Bestimmungen der Versicherung des Unfallgegners reguliert. Die Entschädigungssummen für Personen- und Sachschäden von Kfz-Haftpflichtversicherungen sind im Ausland jedoch häufig deutlich niedriger als in Deutschland. Deswegen ist es möglich, dass man nach einem Unfall – obwohl unverschuldet – auf einem Teil der Kosten sitzenbleibt. Wer sich gegen eine solche Situation absichern möchte, kann im Rahmen seiner Kfz-Versicherung einen Auslandsschadenschutz abschließen.

Die Itzehoer Versicherungen haben den Auslandsschadenschutz seit September 2020 kostenlos als weiteres Element zu ihrem Tarif TOP DRIVE hinzugefügt.

Auslandsschadenschutz ist im TOP DRIVE-Tarif der Itzehoer inklusive

„Der Auslandsschadenschutz ist ein wichtiger Baustein der Kfz-Versicherung und eine gute Sache, die aber wenigen bekannt ist“, berichtet Holger Matthias, Referent im Produktbereich Schaden/Unfall der Itzehoer.

„Viele Kunden wissen gar nicht um die Wichtigkeit dieser Option, bis sie selbst einmal einen Unfall im Ausland mit einem ausländischen Versicherungsnehmer haben.“ Holger Matthias Referent im Produktbereich Schaden/Unfall der Itzehoer

Als besonderen Service für ihre Mitglieder hat die Itzehoer darum den Auslandsschadenschutz in ihren Tarif TOP DRIVE fest inkludiert. Versicherungsnehmende können sich mithilfe dieser Absicherung im Schadensfall an die Itzehoer Versicherungen wenden. Der Schaden wird dann so reguliert, als wäre der Unfallgegner ebenfalls bei der Itzehoer versichert.

Mehr Informationen: Itzehoer Versicherungen: Weitere Details des Kfz-Tarifs TOP DRIVE größer als Größer als Zeichen Neupreisentschädigung & Gebrauchtpreisentschädigung: Der Itzehoer TOP-DRIVE-Tarif sorgt dafür, dass bei einem Totalschaden 36 Monate lang nach Kauf kein Wertverlust entsteht. Bei einem Neuwagen erstattet die Itzehoer den Neupreis, beim Gebrauchtfahrzeug die Anschaffungskosten. Selbstbeteiligung: Verzicht auf Abzug der Selbstbeteiligung nach drei schadenfreien Jahren Autoinhaltsversicherung: Persönliche Gegenstände im Wagen (nicht gewerblich oder beruflich genutzte) sind bei Entwendung in einem nicht einsehbaren und verschlossenen Kofferraum oder Fahrzeuginnenraum bis zu einer Summe von 1500 Euro versichert Auslandsschadenschutz ist ohne Beitragszuschlag mitversichert Zweitwagenbonus für Pkw: Zu dieser Leistung berät die Itzehoer Versicherung persönlich Rabattschutz: für alle Fahrer ab 23 Jahren inklusive Bonus: Zehn Prozent (im Haftpflicht-Schutz) Bonus ab Schadenfreiheitsklasse 5 und einem schadenfreien Jahr GAP-Deckung: Sonderdeckung für geleaste und fremdfinanzierte Fahrzeuge in der Vollkasko Direktregulierung in der Vollkasko: Schnell und sicher zur Schadenregulierung unabhängig von der Schuldfrage Umwelthilfe: Für jeden abgeschlossenen Kfz-Vertrag mit dem bessergrün-Tarif wird in Schleswig-Holstein ein Baum gepflanzt. Gleichzeitig investiert bessergrün den Beitrag in nachhaltige Kapitalanlagen.

„Im Rahmen unseres Auslandsschadenschutz regulieren wir für unser Mitglied bei einem Unfall im Ausland, den ein Unfallgegner verursacht hat, den Personenschaden sowie den Sachschaden am versicherten Auto, für den der Unfallgegner einzutreten hat“, erklärt Anja Babbe-Wulf, Landesdirektorin der Landesdirektion Ost bei den Itzehoer Versicherungen, die Vorteile.

Anja Babbe-Wulf. Landesdirektorin der Landesdirektion Ost bei den Itzehoer Versicherungen.

Babbe-Wulf empfiehlt vor allem denjenigen, die oft im Ausland mit dem eigenen Wagen unterwegs sind, in ihrer Kfz-Versicherung auch den Auslandsschadenschutz zu berücksichtigen. Dieser Service gilt bei den Itzehoer Versicherungen innerhalb der geografischen Grenzen Europas sowie in den außereuropäischen Gebieten, die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.

