Wer mit dem eigenen Auto in einen Unfall verwickelt ist, an dem er oder sie selbst keine Schuld hatte, baut darauf, dass die gegnerische Versicherung schnell die Kosten für den Schaden am eigenen Wagen übernimmt. Schließlich will man möglichst schnell wieder mobil sein. Doch was sich in der Theorie selbstverständlich anhört, sieht in der Praxis oft ganz anders aus. Häufig dauert es Wochen oder sogar Monate, bevor das Geld der gegnerischen Versicherung auf dem eigenen Konto ist. Dafür muss nicht mal ein großer Schaden entstanden sein. Für manche Autofahrer macht es darum Sinn, in der Kfz-Versicherung die sogenannte Direktregulierung einzuschließen. Dirk Storm, Landesdirektor der Itzehoer Versicherungen, erklärt, welche Vorteile die Direktregulierung hat und für wen sie empfehlenswert ist.

shz: Herr Storm, in welchen Fällen kommt eine Direktregulierung typischerweise zum Einsatz?

Dirk Storm: Die Direktregulierung springt dann ein, wenn es nach einem Unfall länger dauert, bis das Geld zur Regulierung eines Schadens am eigenen Auto, den jemand anderes verursacht hat, auf dem eigenen Konto landet. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn nach einem Verkehrsunfall die Schuldfrage nicht eindeutig geklärt ist, der Polizeibericht noch in Arbeit ist oder das Gutachten des Sachverständigen über die Schadenshöhe noch nicht vorliegt. Vielleicht hat auch der Unfallgegner noch keine Erklärung abgegeben oder ist nicht zu erreichen. Für Verzögerungen gibt es diverse Gründe. Insbesondere dann, wenn sich der Unfall im Ausland ereignet hat.

Was ist der Vorteil einer Direktregulierung?

Bei der Direktregulierung übernehmen wir als Itzehoer Versicherungen schnell und unkompliziert die Kosten für die Reparatur des Wagens, der unserem Mitglied – also dem Versicherungsnehmer – gehört. Und zwar unabhängig von der Schuldfrage oder fehlenden Unterlagen. Dabei wird der Schaden zunächst über die Vollkasko reguliert. Der Wagen wird repariert und es wird ein Leihwagen zur Verfügung gestellt. Stellt sich heraus, dass es einen KH-Anspruch [Kraftfahrzeughaftpflichtschadens-Anspruch, Anm. d. Red.] an einen anderen Versicherer gibt, dann werden wir aktiv und kümmern uns im Nachhinein um die Abstimmung mit der gegnerischen Versicherung. Bei einem unklaren Schadenfall muss sich das Mitglied also nicht um die Regulierung bei dem Fremdversicherer kümmern, sondern wir erledigen das für ihn. Das ist für ihn eine riesen Erleichterung. Viele Mitglieder haben diesen Service der Itzehoer bereits genutzt und schätzen gelernt.

Wenn der Schaden zuerst über die Vollkasko des Versicherungsnehmers reguliert wird, wird er dann hochgestuft?

Das ist die Ausnahme. Durch die Direktregulierung wird die Schadenfreiheitsklasse bis zur endgültigen Klärung der Schuldfrage nicht angetastet. Wenn wir als Itzehoer beim gegnerischen Versicherer eine Quote von mindestens 75 Prozent der Schadenssumme wiederbekommen, wird der Schadenfreiheitsrabatt unseres Versicherungsnehmers nicht belastet. Auch Auslandsschäden wirken sich generell nicht auf die Schadenfreiheitsklasse der Versicherungsnehmenden aus.

Für wen macht die Direktregulierung Sinn?

Die Direktregulierung ist denjenigen zu empfehlen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Das können zum Beispiel Berufstätige sein, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, Pendler, Eltern und Elternteile, die ihr Kind morgens vor der Arbeit in die Kita bringen oder auch Menschen, die im ländlichen Raum leben, in dem der öffentliche Nahverkehr nicht so gut ausgebaut ist wie in Städten. Unter Umständen empfiehlt sich die Direktregulierung auch für diejenigen, die wenig finanzielle Reserven haben, aber ihr Auto dringend benötigen. Wer im Schadensfall keine Ersparnisse hat, muss notfalls einen Kredit aufnehmen. Das ist aufwändig, teuer – und lässt sich vermeiden. Wer im Alltag sein Fahrzeug braucht oder viel im Ausland mit dem eigenen Wagen unterwegs ist, sollte also bei der Entscheidung für eine bestimmte Kfz-Versicherung darauf achten, dass eine Direktregulierung als Option verfügbar ist. Wir von der Itzehoer haben die Direktversicherung in unserem Tarif TOP DRIVE inkludiert.

Wer kann sich das Geld für die optionale Direktregulierung sparen?

Wer keine Schwierigkeiten hat, im Notfall mehrere Wochen oder Monate auf sein Auto zu verzichten, seinen Wagen allgemein eher selten bewegt und zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Bus und Zug gut von A nach B kommt, der kann bei der Abschließung seiner Kfz-Versicherung den Baustein Direktregulierung vernachlässigen. Solche Tarife sind im Vergleich etwas kostspieliger als eine einfach Teilkasko-Versicherung, bieten aber auch wesentlich mehr Komfort und Sicherheit im Schadensfall. Unsere Vertrauensleute beraten dazu immer individuell und nehmen sich viel Zeit für Fragen. Bei der Itzehoer sollen alle Versicherungsnehmende die Produkte bekommen, die zu ihnen und ihrer Lebenssituation passen – nicht mehr und nicht weniger.

