ANZEIGE // Als Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC) erklärt Jörg Wiechmann in seiner aktuellen IAC Börsenkolumne, wie die Auszeichnung „Finanzberater des Jahres“ Kunden hilft, die für sie richtige Beratung aus dem Meer an Angeboten herauszufiltern.

Der Volksmund weiß: Guter Rat ist teuer. Das gilt besonders in Finanzfragen. Denn erstens ist Geld geprägte Freiheit und zählt neben Gesundheit und Beziehungen zu unseren drei wichtigsten Lebensbereichen. Und zweitens lassen hohe Inflation und Niedrigzins viele Anleger derzeit ratlos zurück: Wer will schon zusehen, wie sein Vermögen von der Inflation schneller entwertet wird, als es im Niedrigzins-Umfeld wächst? Hilfe bietet ein Heer von bundesweit zigtausend Finanzberatern. Dumm nur, dass deren Rat zwar oft teuer, aber deswegen noch lange nicht gut ist.

Die Liste an Verfehlungen der Zunft ist lang: Die von vielen Banken jahrelang vertriebenen geschlossenen Fonds – meist Schiffe, Container oder Immobilien - brachten den Banken zwar bis zu 15% Abschlussgebühren, dem Kunden hingegen oft horrende Verluste. Die seinerzeit in großem Stil von Sparkassen an sicherheitsorientierte Anleger vertriebenen „Garantie“-Zertifikate von Lehman Brothers bescherten zwar der Bank garantierte Provisionen, den Kunden hingegen teils Totalverluste. Die Skandale bei freien Finanzberatern um Prokon-Windanlagen, S&K Immobilien, P&R-Container, PIM-Gold oder zuletzt um Kryptowährungen runden das Bild ab.

Nun liegen diese Beispiele teils schon Jahre zurück. Viele Banken haben seither werbewirksam Besserung geschworen. Nicht nur, dass man die Kunden heutzutage viel fairer berät. Neuerdings gibt sich die Finanzbranche gleich dazu noch einen grünen Anstrich. So stellt man dem Anleger nicht nur eine gute Rendite in Aussicht, sondern verkauft ihm mit sogenannten ESG-Anlagen auch noch ein reines Öko-Gewissen. Dumm nur, dass die übermäßige Werbung mit der Nachhaltigkeit, sogenanntes „Greenwashing“, mittlerweile die Bankenaufsicht auf den Plan gerufen hat. In Wahrheit hat sich in der Finanzbranche denn auch in den letzten Jahren wenig geändert: Nach wie vor wird um des schnellen Profites Willen getäuscht und getarnt und in Sachen Rendite, Sicherheit und neuerdings eben auch Nachhaltigkeit das Blaue vom Himmel versprochen.

Jörg Wiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs.

Doch bevor man nun alle Bank- und Finanzberater pauschal in Sippenhaft nimmt, sollte man differenzieren. Denn trotz der zahlreichen Fehltritte der Zunft gibt es ihn: den kompetenten und fairen Finanzberater. Ihn zu finden ist für Anleger allerdings nicht leicht. Das hat mit dem Finanzen-Verlag auch einer der führenden Wirtschaftsverlage Deutschlands erkannt und kürt daher als Hilfestellung für ratsuchende Anleger bereits seit 2005 jedes Jahr die Top 100 „Finanzberater des Jahres“. Wer in diese „Hall of Fame“ der deutschen Finanzberater einziehen will, muss sich in einem mehrmonatigen Wettbewerb beweisen. Dabei stehen neben dem Management eines 100.000 Euro-Depots eine Reihe anspruchsvoller Wissenstests an. Pro Bank sind max. vier Teilnehmer erlaubt. Das sichert Chancengleichheit zwischen kleineren Häusern mit wenigen Beratern und Großbanken mit mehreren tausend.

Auch der Itzehoer Aktien Club (IAC) hat 2022 erneut vier seiner insgesamt 12 Berater ins Rennen geschickt. Das Ergebnis: Alle vier haben sich eine Top-Platzierung gesichert und zählen damit offiziell zu den „Top-25 Finanzberatern des Jahres 2023“ in Deutschland. Erstmals belegte einer unserer IAC-Berater sogar Platz 1 und sicherte sich damit den Gesamtsieg. Zusammen mit weiteren Sparten-Siegern wie dem „Fondsmanager des Jahres“, dem „Unternehmer des Jahres“ oder der „Fondsgesellschaft des Jahres“ wurde er jüngst in München auf großer Bühne geehrt und erhielt den begehrten Goldenen Bullen. Die Erkenntnis aus all dem: Es gibt ihn, den guten Rat in Finanzfragen, doch er muss nicht von einer Bank kommen - und schon gar nicht teuer sein.

Wer sich diesen Samstag zum Thema Finanzen beraten lassen möchte, hat die Gelegenheit, kostenlos mit einem der vier IAC-Kollegen zu sprechen, die zu den Top 25 ihrer Zunft zählen.

