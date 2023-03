ANZEIGE // Astrid Marxen vom Team Bauen und Wohnen der VR Bank Schleswig-Mittelholstein kennt sich mit Baufinanzierungen bestens aus. Sie ist im Bereich Vermittlerbetreuung tätig. Was das bedeutet? Astrid Marxen ist so etwas wie die Spinne im Netz: Bei ihr laufen alle Fäden zusammen, und zwar in der Zusammenarbeit zwischen Kunde, VR Bank und Finanzierungsvermittler. Die VR Bank arbeitet seit etwa zwei Jahren mit freien Vermittlern von Baukrediten zusammen und bietet ihre Finanzierungsprodukte auch auf digitalen Plattformen an. Die Regionalität, für die die VR Bank Schleswig-Mittelholstein steht, bleibt trotzdem gewahrt: Es muss entweder der Kunde oder das zu finanzierende Objekt aus dem eigenen Geschäftsgebiet kommen, damit der Vertrag auf Astrid Marxens Schreibtisch landet.

Astrid Marxen behält die Übersicht, wo es für andere oft undurchschaubar wird. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen kümmern sich um den Genehmigungsprozess der Baufinanzierung und sind Ansprechpartner, wenn es Rückfragen gibt. „Bei uns sind Schnelligkeit und eine gute Erreichbarkeit wichtig. So ist das Plattformgeschäft“, sagt die Expertin. Astrid Marxen hat mehr als 25 Jahre Bankerfahrung. Das Themenfeld Finanzierung begleitet sie von Anfang an. „Das macht Spaß, ich bin hier verwurzelt“, so die Beraterin weiter.

Ihren Kunden biete sie nur Finanzierungsprodukte an, von denen sie selbst überzeugt sei, ergänzt Astrid Marxen. Ihre Beratung sei immer persönlich auf den Kunden zugeschnitten. „Der Kunde und ich schauen uns sein Vorhaben detailliert und umfassend an. Kann er sich die Finanzierung langfristig leisten, auch nach der Rente? Ich mache mir ein Bild vom Kunden und überlege dann, wie die für ihn passende Finanzierung aussehen könnte. Für mich ist wichtig, dass der Kunde in der Beratung genau nachvollziehen kann, was wir tun. Nichts ist wichtiger als Vertrauen und Transparenz“, findet die Beraterin.

In all den Jahren hat Astrid Marxen schon hunderte Fälle – und damit auch Schicksale – kennengelernt. Sie liebt die Abwechslung, die ihr Beruf mit sich bringt: „Jede Finanzierung ist anders und individuell. Menschen erfüllen sich mit einer Baufinanzierung ihren Traum und ich darf dabei sein. Das ist echt besonders.“ Baufinanzierung ist Vertrauenssache, bei der man einen Partner braucht, auf den man sich verlassen kann – in jeder Situation. Was, wenn die Monatsrate nicht bezahlt werden kann, oder man sich scheiden lässt? Auch dann wird ein Kunde nicht fallengelassen:

„Wenn alles geradeaus läuft, ist das toll, aber es ist eben nicht immer so. Dann braucht man einen verlässlichen Partner. Und das sind wir.“ Team Bauen und Wohnen VR Bank Schleswig-Mittelholstein.

Der persönliche Kontakt ist es, was für Astrid Marxen das Arbeiten in einer Regionalbank auszeichnet: „Ich liebe den Charme miteinander freundschaftlich umzugehen. Ich brauche diese Anonymität nicht.“ Mit ihren Kunden schnackt Astrid Marxen auch gerne mal ein bisschen Platt: „Das sind wir, darauf sind wir stolz“, sagt sie.

Kevin Schröder: Kreditanfragen sind sein täglich Brot

Auch Kevin Schröder aus der Kreditsachbearbeitung hat jeden Tag mit dem Thema Finanzierung zu tun. Direkter Kundenkontakt ist bei ihm eher selten, stattdessen tauscht er sich Tag für Tag mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Kundenberatung aus. Möchte jemand ein neues Auto oder einen Wohnungsbau finanzieren, leitet der Berater den Kreditantrag an Kevin Schröder zur weiteren Bearbeitung weiter. „Der Kunde behält dabei seinen Finanzberater als einzigen Ansprechpartner, wir arbeiten im Hintergrund“, erklärt der Schleswiger.

2019 hat er seine Ausbildung bei der VR Bank Schleswig-Mittelholstein angefangen und nach zweieinhalb Jahren erfolgreich abgeschlossen. Direkt danach ging es für ihn in die Kreditsachbearbeitung. „Jeder Tag ist anders, das ist das Tolle an meinem Beruf. Jedes Mal, wenn ich mich morgens in unser System einlogge, kommen komplett verschiedene Aufgaben auf mich zu“, erzählt er. Kevin Schröder bearbeitet Kreditanträge, setzt Verträge auf, prüft die rechtlichen Rahmenbedingungen und kümmert sich um deren Nachbearbeitung. Spricht er ausnahmsweise doch einmal direkt mit einem Kunden, erklärt er alles in heruntergebrochener Sprache, damit der Kunde ihn versteht. „Kundisch“, nennt die VR Bank diesen Stil.

Bei der Bänken-Kampagne mitzumachen und für „seine“ VR Bank Schleswig-Mittelholstein Werbung zu machen, war für Kevin Schröder selbstverständlich. „Eigentlich mache ich schon lange Werbung für die VR Bank, auch in meiner Freizeit“, sagt der 22-Jährige. Der Grund: Kevin Schröder spielt Fußball. Der Verein, in dem er schon sein ganzen Leben lang aktiv ist, wird von der VR Bank gesponsert. Das Logo tragen Kevin Schröder und seine Mitspieler auf dem Rücken ihrer Trainingsanzüge. „Darauf bin ich auch ein bisschen stolz“, fügt er schmunzelnd hinzu.

