ANZEIGE // Nicht jeder Mensch ist ein Finanzexperte. Zu unüberschaubar sind für viele die Möglichkeiten und Bedingungen, wie sie ihr Geld anlegen oder Investitionen finanzieren können. „Es sind wohl die wenigsten Menschen, die einen genauen Fahrplan dafür haben, wie sie ihre Finanzen strukturieren möchten. Aber dafür sind wir ja da – wir besprechen mit unseren Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe, welche Optionen es gibt. Damit sie in jeder Lebensphase die passende Finanzlösung für sich finden“, erklärt Georg Schäfer, Vorstandsmitglied der VR Bank Mittelholstein. Warum die persönliche Beratung unverzichtbar ist und was die Bank ausmacht, egal ob vor Ort oder digital, berichten vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Genossenschaftsbank in den neuen Videos.

„Es sind Erinnerungen, die mit Kunden geschaffen werden“

Für sie ist das Themenfeld Finanzierung genau das Richtige: „Am schönsten ist es, etwas mit jemandem zusammen auf die Beine zu stellen. Es sind Erinnerungen, die mit Kunden geschaffen werden. Wenn man eine Halle finanziert, die nach vielen Jahren immer noch an ihrem Platz steht, sagen Kunden oft: ‚Das haben wir damals mit euch gemacht‘. Sowas verbindet! Das ist ein schönes Gefühl, weil es die regionale Wirtschaft voranbringt und man ein Teil davon ist“, beschreibt die Beraterin.

Sie versteht ihren Beruf nicht nur als Bänkerin, sondern auch als Vertraute, die den Blick offen hält für das Drumherum. „Man gibt dem Kunden Ideen und eine Einschätzung mit, stellt ihm viele Fragen und versucht, das Beste für ihn herauszufinden und Dinge aufzuzeigen, die er so noch nicht bedacht hat“, beschriebt Sarah Pfeiffer die Philosophie einer vertrauenswürdigen und umfassenden Finanzberatung. Mit ihren Kundinnen und Kunden gehe sie durch gute und weniger gute Zeiten. Nicht selten berät Sarah Pfeiffer sie am Telefon. „Wir fahren aber auch zu ihnen. Wir sind immer noch die, die das Persönliche schätzen“, sagt die 32-Jährige, die in Schleswig arbeitet.

Lukas Koep berät mit Video und Telefon – und alle Altersschichten nutzen das Angebot

Würde Lukas Koep zu seinen Kunden herausfahren, so hätte er mitunter tausende Kilometer zu reisen. „Ein Kunde, den ich beraten habe, war zum Beispiel gerade in Südkorea“, berichtet der 22-Jährige Serviceberater. Sein Büro ist in Osterrönfeld, doch die Kunden berät Lukas Koep ausschließlich digital. „Serviceberatung Direkt“ heißt der Bereich, in dem er und zwei weitere Kolleginnen zu den normalen Öffnungszeiten ans Telefon gehen oder die Videokonferenz starten. Die Serviceberatung Direkt der VR Bank bietet einen großen Vorteil: Man braucht keinen festen Termin, um die Finanzberater zu erreichen, sondern kann sich einfach spontan melden – schnell und flexibel.

„Der Kunde kann sich dann bei uns melden, wann es ihm am besten passt – spontan und ohne Termin. Er muss seine knappe Freizeit also nicht danach ausrichten, seine Bankgeschäfte zu erledigen.“ Lukas Koep Serviceberatung Direkt, VR Bank Schleswig-Mittelholstein

Lukas Koep absolvierte seine Ausbildung bei einem Kreditinstitut in Kiel, zog dann in seine Heimat Schacht-Audorf zurück, wo er bei einem anderen Finanzhaus startete, ehe er im Juni 2022 bei der VR Bank Schleswig-Mittelholstein ankam. Dass er irgendwann hier sein berufliches Glück finden würde, war ihm quasi in die Wiege gelegt: „Meine Familie war selbst schon lange bei dieser Bank. Mein Opa hat mich ab und zu mal mit in die Filiale genommen. Ich erinnere mich daran, wie der ehemalige Bankdirektor mich fragte, ob ich nicht auch hier arbeiten möchte. Da war ich gerade einmal fünf Jahre alt“, lacht Lukas Koep.

Wenn Lukas Koep Beratungsgespräche führt, versucht er sich stets in die Lage seines Gegenübers zu versetzen: „Denn es geht darum, eine Lösung zu finden, mit der die Kundin oder der Kunde zufrieden und finanziell gut aufgehoben ist“, sagt der junge Berater. Es sind alle Altersschichten, die das Angebot der Abteilung Serviceberatung Direkt nutzen. „Es macht mir Spaß mit Menschen zu tun zu haben, ihnen in verschiedenen finanziellen Situationen weiterzuhelfen und Teil eines modernen Arbeitsumfelds zu sein, in dem ich meine eigenen Ideen einbringen kann. Wir bieten den Kunden eine Menge Flexibilität.“ Für Lukas Koep ist die VR Bank beruflich genau das Richtige:

„Ich habe kein Interesse daran, für einen Weltkonzern zu arbeiten. Ich möchte etwas für die Region tun.“ Lukas Koep Serviceberatung Direkt, VR Bank Schleswig-Mittelholstein

Dass Lukas Koep für „seine“ VR Bank im werblichen Kontext zur Verfügung stehen würde, stand für ihn außer Frage: „Ich hatte sofort Lust bei der Bänken-Kampagne mitzumachen. Ich habe zwar den Drehort in Kiel am Anfang nicht gefunden und bin durch die Stadt geirrt, aber ich würde es jederzeit wieder tun“, blickt er schmunzelnd zurück.

