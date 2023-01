Den CO2-Preis müssen Mieter seit diesem Jahr nicht mehr vollständig selbst zahlen. Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Nicht zu hohe Nebenkosten zahlen Zahlt Ihr Vermieter seinen Teil vom CO2-Preis – oder Sie? So finden Sie es heraus Von dpa | 13.01.2023, 14:06 Uhr

Ab diesem Jahr dürfen Vermieter die CO2-Kosten bei der Heizung mit fossiler Energie nur noch in Ausnahmefällen komplett an ihre Mieter weiterreichen. Aber woher wissen Sie, dass Sie nicht doch zu viel zahlen? So geht‘s.