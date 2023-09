Im Zuge der Corona-Pandemie brach die Nachfrage nach Flugtickets ein. Im ersten Jahr der Pandemie wurden rund 75 Prozent weniger Flugzeuge an den deutschen Flughäfen bearbeitet, als vor der Pandemie. Nun erholen sich die Zahlen, allerdings nur langsam, obwohl es keinerlei Corona-Beschränkungen mehr gibt.

Eine Analyse des Statistischen Bundesamtes zeigt: Die aktuellen Passagierzahlen steigen, liegen aber immer noch 21 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

Ablehnung gegenüber dem Fliegen liegt nicht mehr an Corona

Trotz der schwachen Zahlen im Vergleich zu denen, aus den Vor-Corona-Jahren, erholt sich die Flugbranche langsam. Von Januar bis Juli 2023 stieg die Zahl der Passagiere an deutschen Flughäfen um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahreswert. Auch im Juli und der Haupturlaubszeit stieg die Zahl der Fluggäste im Vergleich zu 2022 an.

Die niedrigen Passagierzahlen lassen sich unter anderem mit hohen Ticketpreisen und einem höheren Umweltbewusstsein erklären. Zumindest bei jungen Menschen tritt vergleichsweise oft Flugscham auf, wie eine „YouGov“-Umfrage ergab.

Einen größeren Effekt dürften die gestiegenen Ticketpreise haben. Bereits im vergangenen Jahr gaben 31 Prozent der Befragten an, bei steigenden Preisen nicht mehr fliegen zu wollen.

Eine entsprechende Grafik sehen sie hier:

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sind die Preise für Flüge, gerade ins Ausland, im ersten Halbjahr des Jahres gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent gestiegen. Am stärksten profitieren von den höheren Flugpreisen die Flugbetreiber. Die Lufthansa erwartet trotz der vergleichsweise niedrigen Passagierzahlen eines der besten Jahre ihrer Geschichte.

Eine Grafik dazu sehen Sie hier:

Trotz Flugrückgang – das sind die beliebtesten Flugziele

Im Juli war Spanien das beliebteste Flugziel der Deutschen. Insgesamt 2,9 Millionen Fluggäste wurden in Verbindung mit dem Land verarbeitet. Danach folgt die Türkei mit 2,3 Millionen Passagieren und Griechenland mit 1,3 Millionen Reisenden.

Dieser Urlaubs-Trend wird auch von dem Reiseveranstalter Tui bestätigt. Das Unternehmen gab gegenüber der dpa an, dass sich die Riviera-Urlaubsregionen um den Flughafen Antalya ein knappes Rennen mit Mallorca als Sommerreiseziel Nummer eins liefern würden. Gerade die Türkei und Griechenland werden demnach beliebter, was an den oftmals günstigeren Reisekosten in diesen Ländern liegen könnte.

Insgesamt geben sich Flughafenbetreiber aber zufrieden. Jüngst hatte der Flughafen Münster/Osnabrück sein Jahresziel nach oben korrigiert.