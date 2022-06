Weizenernte bei Luhansk in der Ostukraine. FOTO: imago images/ITAR-TASS Alles wird teurer Diese Grafiken zeigen, wie der Ukraine-Krieg die Inflation befeuert Von Sören Becker | 16.06.2022, 17:10 Uhr

Leitzins, Lohnpreisspirale und andere komplizierte Wörter bestimmen gerade die Debatte. Wer verstehen will, warum alles so teuer ist, hat es also schwer. Dabei sind die Gründe für die Inflation deutlich simpler: der Ukraine-Krieg.