Beim Kauf eines neuen Fernsehers spielen viele Kriterien eine Rolle: Bild, Ton oder Größe zum Beispiel. Am wichtigsten ist aber oftmals der Preis. 36 Fernseher untersuchte Stiftung Warentest in ihrem Test „Gutes Bild und guter Ton – geht günstig“. Unterschieden wurde in vier Größenklassen. Wir haben die wichtigsten Ergebnisse im Überblick.

Das ist der Testsieger bei den kleinen Fernsehern

Als Testsieger bei den kleinen Fernsehern (Diagonale von 107 cm bis 109 cm) konnte der LG OLED42C27LA für 1240 Euro mit einer Note von 1,8 überzeugen. In den Kategorien Bild, Ton und Handhabung bewertet Stiftung Warentest den Fernseher als sehr gut bis gut. Ebenfalls für gut befunden, wurde der LG 43UP77009LB für gerade einmal 425 Euro. Der Samsung GQ43QN90BAT für stolze 1130 Euro landete auf dem letzten Platz.

Das ist der Testsieger bei den mittleren Fernsehern

Auch bei den mittelgroßen Fernsehern (Diagonale von 122 cm bis 127 cm) gewann ein Modell von LG. Der LG OLED48C27LA für 1340 Euro mit einer Note von 1,7 sammelte am meisten Punkten in der Kategorie Bild. Der letztplatzierte Fernseher für 865 Euro ist der Phillips 50PUS8506 mit einem Ergebnis von 2,5. Die beste Umweltnote hingegen schafft der Samsung GQ50QN94AAT für 1550 Euro. Mit 50 Watt verbraucht das Gerät teilweise weniger als kleinere Fernseher.

„In allen vier Größen liegen LG-Geräte vorn. “ Stiftung Warentest

Das ist der Testsieger bei den großen Fernsehern

Mit einer Testnote von 1,6 und 140 cm Bilddiagonale ist der LG OLED55G19LA einer der Gewinner des Vergleichs. In den Bereichen Bild, Ton, Handhabung und Vielseitigkeit erlangte das 1400 Euro teure Gerät die Ergebnisse sehr gut bis gut. Auf dem letzten Platz für 990 Euro ist der Panasonic TX-55JZW984. Sowohl die Umwelteigenschaften als auch der Ton wurden hier nur mit befriedigend bis ausreichend bewertet.

Das ist der Testsieger bei den riesigen Fernsehern

Auch unter den Riesen der TV-Geräte konnte ein Fernseher mit 165 cm Bilddiagonale für 2000 Euro punkten. Der LG OLED65C27LA teilt sich mit der Note 1,6 das Siegertreppchen mit dem Gewinner der großen Fernseher. Das Schlusslicht ist der Phillips 65PML9636 für 3300 Euro. In den Kategorien Handhabung und Umwelteigenschaften reichte es nur für befriedigend.

Ton ist oftmals das größte Problem

Nicht jeder hat in den eigenen vier Wänden Platz für einen 65 Zoll (165 cm) großen Fernseher. Aus diesem Grund testete Stiftung Warentest ebenfalls elf kleine 24 Zoll (61 cm) bis 32 Zoll (81 cm) große Geräte und erhielt ein ernüchterndes Ergebnis.

Drei Fernseher sind lediglich befriedigend. Die restlichen acht müssen sich mit der Note ausreichend zufriedengeben. „Für Auge und Ohr wird in dieser Größenklasse nicht viel geboten“, schreibt Stiftung Warentest. Eine Möglichkeit ist jedoch, ein TV-Gerät mit einem schwachen Ton an eine gut klingende Lautsprecherbox anzuschließen.