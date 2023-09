Mit Unbehagen dürften viele Steuerpflichtige auf den kommenden Montag, 2. Oktober, blicken. Spätestens dann muss die Steuererklärung für den Besteuerungszeitraum 2022 beim Finanzamt eingegangen sein. Dass sich das Einreichen finanziell lohnen kann, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Sehen Sie in der Statista-Grafik die durchschnittliche Höhe der Steuererstattung beziehungsweise -nachzahlungen bei der Einkommenssteuer:

Demnach erhält die Mehrheit der Steuerpflichtigen eine Erstattung. Diese lag im Jahr 2019 durchschnittlich bei 1095 Euro. Zehn Jahre zuvor betrug sie noch 886 Euro. Bei den Nachzahlungen wurden vor drei Jahren durchschnittlich 1194 Euro fällig. Im Jahr 2009 war der durchschnittliche Betrag mit 914 Euro auch hier niedriger.

Bis zum Steuerbescheid können einige Monate vergehen

Ist die Steuererklärung erst einmal eingereicht, kann es in manchen Fällen bis zu vier Monate dauern, bis der Steuerbescheid erteilt wird. Im vergangenen Jahr waren die Finanzämter in Bremen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 82,1 Tagen am langsamsten. Am schnellsten waren die Ämter in Nordrhein-Westfalen mit 47,5 Tagen.

Sehen Sie in der Statista-Grafik die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Einkommenssteuererklärungen:

In Niedersachsen betrug die Bearbeitungszeit 54 Tage im Durchschnitt, in Hamburg waren es 46,7 Tage. In Mecklenburg-Vorpommern musste die Menschen durchschnittlich 55,3 Tage auf ihren Steuerbescheid warten, in Schleswig-Holstein 56,3 Tage.

Übrigens: Wer sich an eine Steuerberatung oder einen Lohnsteuerhilfeverein wendet, bekommt länger Zeit für die Steuererklärung.