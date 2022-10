Die Lage an den Energiemärkten ist turbulent und die Situation für alle Akteure anspruchsvoll. Die Folge sind teils exorbitante Preissteigerungen – und die Flensburger Stadtwerke wissen, dass dies für viele ihrer Kunden zur Belastung wird. Daher geben sie die Entlastung infolge des Wegfalls der EEG-Umlage 1:1 an ihre Kunden weiter. Ebenso bieten die Flensburger Stadtwerke vielfältige Serviceangebote, sodass die Kunden ihren Verbrauch analysieren und nachhaltig optimieren können. Hier gibt es die wichtigsten Tricks und Maßnahmen in der Übersicht.

Verleih von Messgeräten

Ist es der Kühlschrank? Die Waschmaschine? Oder vielleicht doch der Fernseher? Mit den Messgeräten der Stadtwerke kommen die Kunden den Energiefressern auf die Spur! Für eine Dauer von 14 Tagen können sie dort kostenlos Messgeräte ausleihen. Sie erhalten diese im Kundencenter direkt in der Flensburger Innenstadt, Nikolaistr. 5.

Der kostenlose Stromspar-Check

Speziell für einkommensschwache Haushalte bietet die bequa eine kostenlose Energieberatung an. Ausgebildete Stromsparhelfer kommen ins Haus, um zunächst den Strombedarf zu ermitteln und dann bei einem nächsten Besuch, ebenfalls kostenlos, Soforthilfen wie Energiesparlampen, schaltbare Steckdosenleisten und Co. zu installieren. Einen Termin dafür bekommt man telefonisch unter der Hotline 0461 1503-335 oder per E-Mail an stromsparcheck@bequaprojekt.de vereinbaren.

Jeder für sich spart ein bisschen, alle zusammen eine ganze Menge: Je mehr der nachfolgenden Tipps man im Alltag beherzigt, desto mehr können Sie den hohen Preisen ein Schnippchen schlagen. Die Tipps wurden von den Energieexperten der Stadtwerke Flensburg zusammengestellt.

Tipps zum Wärmeverbrauch

Die nachfolgenden Tipps sind sowohl für den Geldbeutel als auch für das Raumklima gut – und somit ebenso für Gesundheit und Wohlbefinden.

Mehr Informationen: Richtig Heizen größer als Größer als Zeichen Mit jedem Grad Raumtemperatur sinkt der Verbrauch an Heizenergie um bis zu 6 %. In Wohnräumen reichen 21 °C aus.

Heizen Sie Räume nur nach Bedarf. Mit einem Thermostatventil am Heizkörper lässt sich die Temperatur entsprechend einstellen, mit programmierbaren Modellen sogar individuell nach Tageszeit, z. B. für ein warmes Bad morgens und abends.

Ungenutzte Zimmer sollten nicht auskühlen, sondern auf 15 °C geheizt werden, da sonst aus Nebenräumen Energie abgeführt wird. Schalten Sie auch bei längerer Abwesenheit die Heizung nie ganz ab!

Damit sich die Wärme im Raum verteilen kann, Verkleidungen, lange Vorhänge oder Möbel vor Heizkörpern vermeiden. Sie schlucken bis zu 20 % der Wärme.

Schotten dicht! Türen von beheizten Räumen schließen. Gleiches gilt für Rollläden am Abend.

Gluckernde Heizungen weisen auf Luft in der Leitung hin, die bis zu 15 % Energie kosten kann, daher entlüften Sie diese besser.

Den Fachmann fragen: Heizsysteme mit Zirkulationspumpe sollten über eine Zeitsteuerung verfügen. Ein Austausch alter, ungeregelter Modelle lohnt sich binnen weniger Jahre. Auch ein hydraulischer Abgleich Ihres Heizsystems kann Sinn machen. Ebenso das Anbringen von Heizkörper-Reflexionsplatten in Heizkörpernischen.

Mehr Informationen: Richtig Lüften größer als Größer als Zeichen Die richtige Dosis Frischluft verhindert Schimmelpilz und feuchte Wände. Schließlich produziert ein 3-Personen-Haushalt statistisch gesehen bis zu 45 Liter Wasserdampf pro Tag.

Drei bis vier Mal täglich Stoßlüften für zwei bis fünf Minuten bei ganz geöffneten Fenstern und Türen ist besser als Dauerlüften. Ist tagsüber keiner zu Hause, reicht morgens und abends. Bei neuen, dichten Isolierglasfenstern sollten Sie häufiger lüften, dennoch sparen diese Energie.

Je kälter es ist, desto kürzer und häufiger sollte gelüftet werden.

Auch bei Regen kann gelüftet werden, sofern es nicht reintropft . Die kalte Außenluft ist trotzdem trockener als die warme Zimmerluft .

Lüften Sie direkt nach dem Duschen oder Kochen. Lassen Sie Türen zu anderen Räumen geschlossen, speziell zu weniger beheizten, um ein Kondensieren an kalten Wänden zu verhindern.

Innenliegende Bäder sollten auf kürzestem Weg durch ein anderes Zimmer gelüftet werden.

Zimmer, in denen Wäsche trocknet, geschlossen lassen und öfter lüften. Auch nach dem Bügeln empfiehlt es sich, zu lüften.

Stellen Sie große Möbelstücke nicht direkt an die Wand, sondern lassen Sie bis zu fünf Zentimeter Platz, damit sich keine Feuchtigkeit sammelt.

Kontrollieren Sie den Wasserdampfgehalt in der Luft mit einem Hygrometer. Ein Wert zwischen 40 und 60 % ist ideal.

Mehr Informationen: Fenster checken größer als Größer als Zeichen Kontrollieren Sie regelmäßig die Dichtungen bzw. rüsten Sie diese bei alten Fenstern nach. Auch auf Haustüren oder Außenrollladendeckel sollten Sie ein prüfendes Auge habe.

Tipps zum Stromverbrauch

Mehr Informationen: Stand by größer als Größer als Zeichen Ausschalten ist besser als die Stand-by-Funktion. Viele moderne Geräte schalten sich heute via Öko- oder Auto-off-Schalter selbstständig nach einer gewissen Stand-by-Dauer ab.

Geräte mit externen Netzteilen müssen von der Steckdose getrennt werden, um keinen Strom zu ziehen.

Nutzen Sie Steckdosenleisten mit Ausschalter, um mehrere Geräte gleichzeitig vom Strom zu trennen.

Achten Sie bei Computern, Monitoren und Druckern auf Energiespareinstellungen.

Mehr Informationen: Licht größer als Größer als Zeichen LED-Lampen sind noch sparsamer als Energiesparlampen. Zudem enthalten sie kein Quecksilber, sind sofort hell, halten deutlich länger und erzeugen ein besseres Licht bzw. Licht in Ihrer gewünschten Farbnuance – von warmweiß bis tageslichtweiß.

Beim Verlassen eines Raumes heißt es: Licht aus!

Mehr Informationen: Kühl- und Gefriergeräte größer als Größer als Zeichen Da sich die Energieeffizienz in den letzten Jahren stark verbessert hat, holen Sie die Kosten für eine Neuanschaffung oft innerhalb weniger Jahre wieder rein.

Regelmäßiges Abtauen ist Pflicht. Denn 5 Millimeter Eis an der Wand erhöhen der Verbrauch um rund 30 %.

Gefrorenes bei Zimmertemperatur und nicht in der Mikrowelle auftauen.

Mehr Informationen: Geschirrspüler größer als Größer als Zeichen Eine volle Ladung Geschirr mit der Hand zu spülen, verbraucht etwa 46 Liter warmes Wasser, die Maschine hingegen benötigt nur ca. 11 Liter und damit etwa 1,1 Kilowattstunden. Bequemer ist es obendrein! Schalten Sie den Geschirrspüler aber nur dann an, wenn er voll beladen ist.

Geschirr bitte nicht vorspülen, sondern nur von groben Speiseresten befreien.

Reinigen Sie die Siebe und Sprühdüsen der Sprüharme regelmäßig.

Wählen Sie nur bei sehr stark verschmutztem Geschirr das Intensivprogramm und sonst vorzugsweise die Sparprogramme.

Dosieren Sie Reiniger sparsam. Eine Salzzugabe ist bei einer Trinkwasserversorgung durch die Stadtwerke Flensburg nicht erforderlich. Wir liefern weiches Wasser.

Bei der Neuanschaffung lieber Standard-Geräte mit 60 Zentimetern Breite wählen. Sie verbrauchen im Verhältnis weniger Energie als schmale.

Mehr Informationen: Kochen größer als Größer als Zeichen Töpfe und Pfannen aus Edelstahl mit Kupfer- oder Aluminiumboden sowie aus emailliertem Stahl sorgen für eine gute Wärmeübertragung, während ungeeignetes Kochgeschirr bis zu 15 % Energieverlust bedeutet.

Die Durchmesser von Topf und Kochplatte sollten zusammenpassen. Sonst gehen bis zu 20 % Energie verloren.

Deckel drauf! Kochen ohne Deckel verbraucht dreimal so viel Strom – ein Schnellkochtopf hingegen spart 30 % und ist ideal für lange Garzeiten.

Nutzen Sie die Nachwärme und schalten Sie beim Kartoffelkochen fünf bis zehn Minuten, beim Reisgaren sogar 20 Minuten vor Kochzeitende aus.

Wasser- und Eierkocher sind gute Alternativen zum Herd und sparen 50 % Energie ein, Brötchen vom Toaster statt aus dem Backofen sparen sogar 70 %.

Mehr Informationen: Waschen größer als Größer als Zeichen Verzichten Sie auf Kochwäsche und den Vorwaschgang.

Machen Sie die Trommel immer ganz voll.

Wäschetrockner sind Stromfresser. Nutzen Sie lieber Wind und Sonne.

Mehr Informationen: Fernseher größer als Größer als Zeichen Ein Plasmafernseher der ersten Generation verbraucht noch bis zu 500 Watt, ein vergleichbares LED-Modell ein Zehntel davon. Eine Neuanschaffung kann sich also lohnen. Schauen Sie dabei auf das Energiesparlabel.

Mehr Informationen: Tipps zum Wasserverbrauch größer als Größer als Zeichen Duschen statt baden • Lassen Sie nicht unnötig warmes Wasser laufen, z. B. beim Einseifen. • Mit Sparduschköpfen lässt sich der Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduzieren. Das spart zugleich Abwasser- und Energiekosten.

Gewinnspiel: Stadtwerke Flensburg verlosen smarte Heizkörperthermostate

Die Stadtwerke Flensburg verlosen smarte Heizkörperthermostate von AVM (Hauptgewinn), ein Energiekosten-Messgerät von Voltcraft im Wert von ca. 50 Euro (zweiter und dritter Preis), eine Wi-Fi Steckdose mit Messfunktion von Sygonix (vieter bis zehnter Preis) im Wert von circa 15 Euro sowie den Kalender „Typisch Flensburg“ für das Jahr 2023 von Herbert Ohms (elfter bis 20. Preis). Das Gewinnspiel ist auf Rückseite der Kundenzeitschrift zu finden. Um zu gewinnen, muss das Kreuzworträtsel richtig gelöst werden und das Glück bei der Auslosung auf Ihrer Seite sein.

Die dritte Ausgabe der Energiezeitung erscheint am 16. September 2022. Sie wird an alle Haushalte in Flensburg verteilt. Wer außerhalb des Verteilungsgebiets wohnt, kann die Zeitschrift unter diesem Link als E-Paper aufrufen.