Chef der Gebührenkommission Erstmals seit 2015: Rundfunkbeitrag könnte wieder sinken Von Denise Frommeyer | 19.05.2023, 15:11 Uhr

Erstmals seit 2015 könnten die Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland wieder sinken. Das deutet der Chef der Gebührenkommission KEF, Martin Detzel, an. Was das für Verbraucher bedeutet.