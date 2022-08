Es geht um viel Geld. Die steigenden Energiekosten spüren Verbraucher jetzt überall. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Neue Serie zum Energiesparen Sparsamkeit – wie eine alte Tugend wieder gewinnt Von Miriam Scharlibbe | 01.08.2022, 09:19 Uhr

Wissen, das sich auszahlt: shz.de gibt in den nächsten sechs Wochen jede Menge Energiespartipps, damit am Ende des Geldes nicht mehr so viel Monat übrig bleibt.