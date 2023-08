Im September 2023 kommen auf die Verbraucher einige Änderungen zu. Die internetbasierte Fahrzeugzulassung „i-Kfz“ startet. Damit können An-, Ab- und Ummeldungen bequem von zu Hause aus durchgeführt werden. Außerdem stehen Neuerungen im Steuerportal Elster sowie das Ende der Halogen-Pins an. Was sich außerdem ändert – eine Übersicht:

„i-Kfz“: Fahrzeug-Zulassung ab sofort digital möglich

Ab dem 1. September startet das Projekt „i-Kfz“: Damit ist es laut des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) möglich, „unmittelbar nach der digitalen Neuzulassung des Fahrzeugs am Straßenverkehr teilzunehmen“.

Der dann im Zuge der Onlinezulassung ausgegebene digitale Zulassungsbescheid soll dem Echtzeitcharakter der digitalen Möglichkeiten auf die Sprünge helfen: Um die Zustellung auf dem Postweg zu überbrücken, gilt er für zehn Tage als gültiger Nachweis. Voraussetzung ist lediglich, dass es bereits ein Nummernschild für das Fahrzeug gibt. So funktioniert „i-Kfz“.

Härtefallfonds: Frist endet am 30. September

Unter bestimmten Umständen können Rentner noch bis zum 30. September eine Einmalzahlung aus dem sogenannten Härtefallfonds beantragen. Die Bundesregierung hatte im November 2022 die rechtlichen Grundlagen für die Errichtung einer Stiftung des Bundes zur Abmilderung von Härtefällen geschaffen.

Der Fonds richtet sich an bestimmte Berufs- und Personengruppen aus der Ost-West-Rentenüberleitung, Spätaussiedler sowie an jüdische und Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Wer einen Anspruch auf die Zahlung hat, erhält diese jedoch nicht automatisch, es muss ein Antrag gestellt werden, der online auf der Website der Bundesregierung erhältlich ist.

Weiterlesen: Härtefallfonds: Welche Rentner Anspruch auf bis zu 5000 Euro haben

Frist für die Steuererklärung 2022 endet

In der Regel endet die Frist für die Steuererklärung, für diejenigen, die dazu verpflichtet sind, mit Ablauf des Monats September. Da das Datum in diesem Jahr jedoch auf ein Wochenende fällt, ist der letzte Abgabetag am 2. Oktober 2023. Wer einen Steuerberater beauftragt hat, hat noch etwas mehr Zeit: Dann wird die Steuererklärung erst am 31. Juli 2024 fällig.

Die Frist für die Steuererklärung endet in diesem Jahr etwas später.

Änderungen im Steuerportal Elster

Wer seine Steuererklärung normalerweise im Portal Elster erledigt, muss sich dort auf eine Änderung einstellen: Ab dem 18. September werden nicht mehr alle Dokumente automatisch dauerhaft im Nachrichtenordner des Portals gespeichert. Wer wichtige Informationen behalten möchte, muss sie händisch speichern. Viele Elster-Nutzer wurden bereits per E-Mail über die Änderungen informiert.

Energieversorger Eon senkt Strom- und Gaspreise

Deutschlands größter Energieversorger Eon will zum 1. September die Strom- und Gaspreise senken. Die gesunkenen Großhandelspreise würden laut Eon-Finanzvorstand Marc Spieker an alle Eon-Kunden in einer „fairen Weise“ weitergereicht. Die Strompreise in der Grundversorgung sollen im Schnitt um 18 Prozent, die Gaspreise in der Grundversorgung um durchschnittlich 28 Prozent sinken. Auch Eon-Kunden mit Sonderverträgen könnten sich insgesamt auf sinkende Preise einstellen, hieß es. Eon beliefert in Deutschland 12 Millionen Haushalte mit Strom und gut zwei Millionen Haushalte mit Erdgas.

Neues Heizungsgesetz

Millionen Heizungsbesitzer werden voraussichtlich am 8. September Klarheit darüber haben, wie die Regelungen des Heizungsgesetzes genau aussehen werden. Dann soll der Entwurf einer vorläufigen Tagesordnung zufolge in den Bundestag eingebracht werden.

Weiterlesen: Durchbruch beim Heizungsgesetz erzielt: Das sind die Details

Ende der Halogen-Pins

Gemäß der Ökodesign-Richtlinie der EU für mehr Energieeffizienz dürfen ab dem 1. September keine neuen Halogen-Pins (G4, GY6.35, G9) mehr in der EU verkauft werden. Nur noch alte Ware darf dann abverkauft werden. Das betrifft Niedervolt-Halogenlampen und Hochvolt-Halogenlampen. Ersetzt werden die Halogen-Pins durch LED-Modelle.

In Zukunft werden Halogen-Pins durch LED-Modelle ersetzt.

Amazon stellt E-Abo-Service ein

Der Online-Versandhändler Amazon stellt am 4. September seinen E-Abo-Service „Kindle Newsstand“ ein. Bereits seit dem 9. März werden dort keine Magazine mehr für den E-Reader verkauft, im September wird nun ganz Schluss sein: Nutzer können monatliche Abonnements dann nicht mehr erneuern und jährliche Abos enden. Die Kosten für noch ausstehenden Ausgaben werden erstattet. Ausgaben, die schon gekauft und heruntergeladen wurden, bleiben auf dem Kindle und können weiter gelesen werden.

Coca-Cola, Fanta und Sprite werden teurer

Im September hebt der Getränkekonzern Coca-Cola seine Preise für das gesamte Sortiment an. Betroffen davon sind auch Produkte wie Fanta, Sprite oder Mezzo Mix. Als Grund führt das Unternehmen höhere Kosten für Strom, Gas und Rohstoffe wie Plastik oder Aluminium sowie Logistik an. Im Durchschnitt solle die Erhöhung laut „Lebensmittelzeitung“ im höheren einstelligen Prozentbereich liegen.

Schloss-Symbol verschwindet aus Google-Browser Chrome

Bislang erschien im Google-Browser Chrome vor dem Beginn der URL „https“ ein Schlosssymbol, das Sicherheit symbolisieren sollte. Da inzwischen aber auch vermehrt Phishing-Webseiten das Symbol nutzen, wird mit Chrome 117 nun das „Tune“-Symbol eingeführt, das aus zwei Kreisen und zwei Strichen besteht. So soll in Zukunft wieder mehr Sicherheit symbolisiert werden. Zudem sollen die Website-Einstellungen leichter zugänglich sein.

Sommerferien enden, Herbstferien starten

Auch die letzten Schulkinder kehren im September in die Klassen zurück. In Baden-Württemberg wird ab dem 11. wieder unterrichtet, in Bayern ab dem 12. September. Da geht in anderen Bundesländern der Blick schon wieder Richtung Herbstferien. Diese starten in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen mit Schulschluss am 29. September.

Beliebte Fernsehsendungen kehren zurück

Fernsehzuschauer dürfen sich über ein Ende der Saure-Gurken-Zeit freuen: Im September starten wieder viele aktuelle TV-Formate, etwa der Talk von „Anne Will“ im Ersten am 10. und die ZDF-“heute show“ am 8. September.